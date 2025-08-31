В Instagram теперь можно объединять Reels в серии: как это работает — Finance.ua

В Instagram теперь можно объединять Reels в серии: как это работает Сегодня 03:17 — Фондовый рынок

В Instagram теперь можно объединять Reels в серии: как это работает

Instagram, социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, стала предоставлять создателям контента возможность объединять несколько видео Reels в одну серию.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Читайте также Instagram развернет лучшую из функций, которые он только выпускал за последние годы

Эта функция, уже доступная на платформе TikTok, значительно упростит для пользователей поиск и просмотр связанного контента.

До сих пор, если автор публиковал серию видео, например рассказывал историю или делился обновлениями, ему приходилось побуждать аудиторию «возвращаться за второй частью» или искать следующие эпизоды вручную.

Новая функция позволяет создателям объединять Reels, чтобы зрителям не нужно было листать ленту или искать разные части истории.

Примеры использования

Помимо объединения частей единственного рассказа, эта возможность также может использоваться для группировки схожих видео.

Читайте также В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов

К примеру, блогеры смогут объединить все рецепты выпечки или серию путешествий в одну коллекцию Reels.

Как это работает

Чтобы создать серию, автор может связать видео Reels между собой при добавлении описания или через меню уже опубликованных видео.

После объединения, пользователи увидят новую кнопку в левом нижнем углу экрана, которая позволит легко переходить к следующему видео в серии.

Представители Instagram отмечают, что эта функция была одной из самых ожидаемых. Она позволит авторам создавать более целостные истории, удерживать внимание аудитории подольше и, как следствие, увеличить время просмотра. Также ожидается, что это поможет превратить случайных зрителей в постоянных подписчиков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.