В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов — Finance.ua

В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов 21.06.2025, 00:12 — Технологии&Авто

В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов

Instagram вводит сразу несколько новых функций, призванных предоставить пользователям больше гибкости в ведении профиля.

Среди ключевых нововведений — возможность изменять порядок постов в сетке профиля, а также публиковать контент, который не будет появляться в ленте подписчиков.

Реорганизация сетки профиля

Одной из наиболее долгожданных функций, о которой неоднократно просили пользователи, была возможность произвольно изменять порядок публикаций в сетке профиля.

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До сих пор посты отображались в хронологическом порядке, и единственным способом закрепить более старый контент наверху было использование функции «закрепить».

С обновлением пользователи смогут самостоятельно формировать сетку постов в удобном для себя порядке, например, чтобы сделать профиль визуально более привлекательным или выделить важный контент.

«Тихие» публикации

Instagram также тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать контент в своем профиле без показа его в лентах подписчиков.

Эта функция, вероятно, будет менее интересна для блогеров и знаменитостей, стремящихся получить как можно больше лайков.

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Она предназначена для тех, кто сосредоточен на создании своего профиля без давления перед широкой аудиторией.

Новая возможность похожа на «пробные рилзы» — функцию Instagram, позволяющую авторам тестировать новый контент, публикуя видео, которые не отображаются в лентах их подписчиков.

Instagram сообщил, что 40% авторов стали чаще публиковать Reels после использования пробных рилз, и 80% из них увеличили охват своих Reels среди неподписчиков.

Интеграция со Spotify и поддержка новых талантов

Еще одна новинка — интеграция со Spotify: теперь пользователи смогут делиться песнями, которые слушают в режиме реального времени, в разделе Notes. Это позволит показать своим подписчикам музыкальные предпочтения прямо в Instagram.

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Кроме того, компания объявила о запуске программы поддержки новых авторов под названием Drafts.

В рамках инициативы Instagram будет сотрудничать с талантливыми креаторами, оказывая им финансовую, ментарскую или партнерскую поддержку для реализации творческих проектов.

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