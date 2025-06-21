В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов — Finance.ua
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В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов

Технологии&Авто
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В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов
В Instagram появится ряд новых функций: теперь можно изменять порядок постов
Instagram вводит сразу несколько новых функций, призванных предоставить пользователям больше гибкости в ведении профиля.
Среди ключевых нововведений — возможность изменять порядок постов в сетке профиля, а также публиковать контент, который не будет появляться в ленте подписчиков.

Реорганизация сетки профиля

Одной из наиболее долгожданных функций, о которой неоднократно просили пользователи, была возможность произвольно изменять порядок публикаций в сетке профиля.
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До сих пор посты отображались в хронологическом порядке, и единственным способом закрепить более старый контент наверху было использование функции «закрепить».
С обновлением пользователи смогут самостоятельно формировать сетку постов в удобном для себя порядке, например, чтобы сделать профиль визуально более привлекательным или выделить важный контент.

«Тихие» публикации

Instagram также тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать контент в своем профиле без показа его в лентах подписчиков.
Эта функция, вероятно, будет менее интересна для блогеров и знаменитостей, стремящихся получить как можно больше лайков.
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Она предназначена для тех, кто сосредоточен на создании своего профиля без давления перед широкой аудиторией.
Новая возможность похожа на «пробные рилзы» — функцию Instagram, позволяющую авторам тестировать новый контент, публикуя видео, которые не отображаются в лентах их подписчиков.
Instagram сообщил, что 40% авторов стали чаще публиковать Reels после использования пробных рилз, и 80% из них увеличили охват своих Reels среди неподписчиков.

Интеграция со Spotify и поддержка новых талантов

Еще одна новинка — интеграция со Spotify: теперь пользователи смогут делиться песнями, которые слушают в режиме реального времени, в разделе Notes. Это позволит показать своим подписчикам музыкальные предпочтения прямо в Instagram.
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Кроме того, компания объявила о запуске программы поддержки новых авторов под названием Drafts.
В рамках инициативы Instagram будет сотрудничать с талантливыми креаторами, оказывая им финансовую, ментарскую или партнерскую поддержку для реализации творческих проектов.
По материалам:
Ain.Ua
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