В соцсети Instagram появились новые функции для переписки в чатах — Finance.ua

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В соцсети Instagram появились новые функции для переписки в чатах

Технологии&Авто
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В соцсети Instagram появились новые функции для переписки в чатах
В соцсети Instagram появились новые функции для переписки в чатах
В соцсети Instagram добавили новые функции для переписки в частных сообщениях и групповых чатах.

Какие функции добавили

Перевод сообщения в чате. Чтобы перевести сообщение, нужно нажать на него, удержать и выбрать функцию «Перевести». Перевод будет под оригинальным сообщением.
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Отправка песен в чатах. Отправить песню можно как в личной переписке, так и в групповых чатах.
Для этого нужно открыть панель ярлыков, выбрать опцию Музыка и найти нужную песню. Пользователи могут отправить 30-секундный фрагмент вместе с изображением альбома.
В соцсети Instagram появились новые функции для переписки в чатах
Планирование сообщений. Чтобы запланировать сообщение, нужно ввести текст, нажать и удерживать кнопку отправки. Затем выбрать время отправки, нажать «Отправить».
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Закрепление сообщений в чате. Пользователи могут закрепить до трех сообщений в одном чате. Для этого нужно удержать сообщение и нажать «Закрепить». Сообщение будет в верхней части переписки или группового чата.
В соцсети Instagram появились новые функции для переписки в чатах
Приглашать в групповые чаты можно с помощью QR-кода. Теперь не нужно добавлять людей в групповые чаты вручную. Можно создать QR-код, открыв настройки группы.
По материалам:
The Village Україна
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