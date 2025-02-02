ИИ будет запоминать активность пользователей Facebook и Instagram для персонализации контента — Finance.ua
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ИИ будет запоминать активность пользователей Facebook и Instagram для персонализации контента

Технологии&Авто
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ИИ будет запоминать активность пользователей Facebook и Instagram для персонализации контента
ИИ будет запоминать активность пользователей Facebook и Instagram для персонализации контента
Искусственный интеллект Meta начнет запоминать активность пользователей Facebook и Instagram. На базе полученной информации он будет давать персонализированные рекомендации.
Об этом пишет Engadget.
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Сначала изменения будут доступны только пользователям в США и Канаде.

Что изменится

Искусственный интеллект будет учитывать возраст, семейный статус, указанный в Facebook, и контент, который пользователи просматривали.
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Кроме того, Meta AI также будет запоминать информацию, которой с ним делится пользователь в чат-боте, например об аллергии на определенные продукты.

Контроль данных

Meta обещает, что пользователи будут иметь доступ к данным, собранным искусственным интеллектом, и смогут корректировать их по своему усмотрению. Эти данные будут доступны в разделе «Память».
ИИ будет запоминать активность пользователей Facebook и Instagram для персонализации контента
По материалам:
mezha.media
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