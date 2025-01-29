Microsoft расследует утечку данных в китайский ИИ-стартап DeepSeek — Bloomberg Сегодня 22:05 — Технологии&Авто

Microsoft расследует утечку данных в китайский ИИ-стартап DeepSeek — Bloomberg

Американские компании Microsoft и OpenAI проводят расследование возможного несанкционированного получения данных технологий от разработчика ChatGPT группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek.

Об этом сообщает Bloomberg

По словам собеседников, исследователи по вопросам безопасности Microsoft осенью наблюдали за группой лиц, которые, по их мнению, могут быть связаны с DeepSeek.

Читайте также В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek

Источники добавляют, что члены этой группы украли большое количество данных с помощью программного интерфейса приложений (API) компании OpenAI.

Разработчики программного обеспечения могут приобрести за деньги лицензию, которая позволит им использовать API для интеграции моделей на основе искусственного интеллекта от OpenAI в собственные приложения.

Собеседники рассказали, что Microsoft, технологический партнер OpenAI и ее крупнейший инвестор, уже известила разработчика ChatGPT о действиях этой группы.

По словам информированных людей, такая деятельность может нарушать условия обслуживания OpenAI или указывать на то, что группа действовала, чтобы обойти ограничения OpenAI относительно количества данных, которые они могут получить после оплаты лицензии.

Напомним, китайский стартап DeepSeek со своей моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3 опередил в Соединенных Штатах своего конкурента ChatGPT и стал самым популярным бесплатным приложением, доступным в американском Apple App Store.

DeepSeek стал первым стартапом, получившим высокие оценки от технологической индустрии США за уровень производительности, который соответствует и даже превосходит самые современные американские модели искусственного интеллекта.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.