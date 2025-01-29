Microsoft расследует утечку данных в китайский ИИ-стартап DeepSeek — Bloomberg — Finance.ua
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Microsoft расследует утечку данных в китайский ИИ-стартап DeepSeek — Bloomberg

Технологии&Авто
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Microsoft расследует утечку данных в китайский ИИ-стартап DeepSeek — Bloomberg
Microsoft расследует утечку данных в китайский ИИ-стартап DeepSeek — Bloomberg
Американские компании Microsoft и OpenAI проводят расследование возможного несанкционированного получения данных технологий от разработчика ChatGPT группой, связанной с китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek.
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам собеседников, исследователи по вопросам безопасности Microsoft осенью наблюдали за группой лиц, которые, по их мнению, могут быть связаны с DeepSeek.
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Источники добавляют, что члены этой группы украли большое количество данных с помощью программного интерфейса приложений (API) компании OpenAI.
Разработчики программного обеспечения могут приобрести за деньги лицензию, которая позволит им использовать API для интеграции моделей на основе искусственного интеллекта от OpenAI в собственные приложения.
Собеседники рассказали, что Microsoft, технологический партнер OpenAI и ее крупнейший инвестор, уже известила разработчика ChatGPT о действиях этой группы.
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По словам информированных людей, такая деятельность может нарушать условия обслуживания OpenAI или указывать на то, что группа действовала, чтобы обойти ограничения OpenAI относительно количества данных, которые они могут получить после оплаты лицензии.
Напомним, китайский стартап DeepSeek со своей моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3 опередил в Соединенных Штатах своего конкурента ChatGPT и стал самым популярным бесплатным приложением, доступным в американском Apple App Store.
DeepSeek стал первым стартапом, получившим высокие оценки от технологической индустрии США за уровень производительности, который соответствует и даже превосходит самые современные американские модели искусственного интеллекта.
По материалам:
Укрінформ
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