OpenAI обещает «намного лучшие» ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek — Finance.ua

OpenAI обещает «намного лучшие» ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek 29.01.2025, 00:11 — Технологии&Авто

OpenAI обещает «намного лучшие» ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek

Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ускорит выпуск продуктов и представит гораздо более совершенные модели искусственного интеллекта (ИИ), написал в соцсети X глава компании Сэм Альтман, в своем комментарии относительно недавнего выпуска ИИ-модели R1 на китайском DeepSeek.

R1 можно сравнить с разработками OpenAI, но она требует гораздо меньше аппаратных ресурсов.

Альтман назвал ее «поразительной, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену».

«Мы, разумеется, выпустим модели гораздо лучше, а появление нового конкурента действительно вдохновляет», — сказал он.

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Мобильный АІ-ассистент DeepSeek на основе новой модели был загружен до 25 января 1,6 млн раз и поднялся на первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.

Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя.

Стоимость обучения и разработки моделей DeepSeek подробно не раскрывается, но, судя по всему, она заметно ниже, чем у самых лучших разработок OpenAI и Meta, пишет Bloomberg.

Альтман отметил, что компьютерные ресурсы «важны как никогда».

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Однако, по мнению основателя ИИ-стартапа Cohere Эйдана Гомеса, которое приводит Financial Times, «победителями будут не те, кто спустит больше денег», а те, кто «найдет эффективные решения».

Соучредитель другого ИИ-стартапа — Anthropic — Джек Кларк накануне прокомментировал выпуск R1 так: «Только что мировой ИИ-потенциал необратимо сделал шаг вперед. Молодцы, DeepSeek, что решились так изменить мир».

Со своей стороны президент США Дональд Трамп в понедельник назвал это событие «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».

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