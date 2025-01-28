В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek — Finance.ua
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В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek

Фондовый рынок
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В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek
В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek
Китайский стартап DeepSeek со своей моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3 опередил в Соединенных Штатах конкурента ChatGPT и стал самым популярным бесплатным приложением.
Свое мнение по этому поводу высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.
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«DeepSeek — это отличный инструмент для сбора разведданных», — написал он.
«Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически все прочее. Люди добровольно оставляют вопросы и поддерживают ответы, тогда как ИИ хранит эту информацию. Затем можно получать модели поведения целых обществ и далее продумывать инструменты воздействия. Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель», — резюмировал он.
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Напомним, эта модель ИИ создала малоизвестная лаборатория искусственного интеллекта из Китая. Ее языковые модели могут превзойти самые лучшие американские аналоги, несмотря на то, что китайские построены дешевле и с менее мощными чипами.

Справка Finance.ua:

  • Первыми на появление нового ИИ отреагировали японские производители чипов, чипов, работающих в тесной связке с американскими разработчиками. Некоторые эксперты отмечают, что DeepSeek бросает вызов глобальному лидерству США в ИИ-отрасли, а также усиливает конкуренцию на азиатском рынке.
Компании, у которых больше всего упали акции:
  • акции Advantest упали на 7,99%;
  • Tokyo Electron — почти на 4%;
  • Softbank Group — на 5,4%;
  • Furukawa — на 9,8%;
  • Fujikura — на 8%.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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