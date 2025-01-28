В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek — Finance.ua

В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek

Китайский стартап DeepSeek со своей моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3 опередил в Соединенных Штатах конкурента ChatGPT и стал самым популярным бесплатным приложением.

Свое мнение по этому поводу высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

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«DeepSeek — это отличный инструмент для сбора разведданных», — написал он.

«Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически все прочее. Люди добровольно оставляют вопросы и поддерживают ответы, тогда как ИИ хранит эту информацию. Затем можно получать модели поведения целых обществ и далее продумывать инструменты воздействия. Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель», — резюмировал он.

Напомним, эта модель ИИ создала малоизвестная лаборатория искусственного интеллекта из Китая. Ее языковые модели могут превзойти самые лучшие американские аналоги, несмотря на то, что китайские построены дешевле и с менее мощными чипами.

Справка Finance.ua:

Первыми на появление нового ИИ отреагировали японские производители чипов, чипов, работающих в тесной связке с американскими разработчиками. Некоторые эксперты отмечают, что DeepSeek бросает вызов глобальному лидерству США в ИИ-отрасли, а также усиливает конкуренцию на азиатском рынке.

Компании, у которых больше всего упали акции:

акции Advantest упали на 7,99%;

Tokyo Electron — почти на 4%;

Softbank Group — на 5,4%;

Furukawa — на 9,8%;

Fujikura — на 8%.

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