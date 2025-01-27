ИИ-модель DeepSeek обошла ChatGPT и обрушила акции техгигантов — Finance.ua

ИИ-модель DeepSeek обошла ChatGPT и обрушила акции техгигантов Сегодня 15:10 — Фондовый рынок

ИИ-модель DeepSeek обошла ChatGPT и обрушила акции техгигантов

Китайский стартап DeepSeek со своей моделью генеративного искусственного интеллекта DeepSeek-V3 опередил в Соединенных Штатах конкурента ChatGPT и стал самым популярным бесплатным приложением, доступным в американском Apple App Store.

Об этом сообщает CNBC.

Эту модель ИИ создала малоизвестная лаборатория искусственного интеллекта из Китая. Ее языковые модели могут превзойти самые лучшие американские аналоги, несмотря на то, что китайские построены дешевле и с менее мощными чипами.

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Первыми на появление нового ИИ отреагировали японские производители чипов, работающих в тесной связке с американскими разработчиками. Некоторые эксперты отмечают, что DeepSeek бросает вызов глобальному лидерству США в ИИ-отрасли, а также усиливает конкуренцию на азиатском рынке.

Компании, у которых больше всего упали акции:

акции Advantest упали на 7,99%;

Tokyo Electron — почти на 4%;

Softbank Group — на 5,4%;

Furukawa — на 9,8%;

Fujikura — на 8%.

Специалисты предполагают, что молодые компании вроде DeepSeek могут изменить правила игры на рынке ИИ-технологий за счет перехода от дорогих чипов, выпускаемых мировыми гигантами, такими как Nvidia, к более дешевым аналогам.

Новые разработки Китая вызвали тревогу по поводу того, сокращается ли глобальное лидерство Америки в области искусственного интеллекта. Также они подвергли сомнению огромные затраты крупных технологических компаний на создание моделей искусственного интеллекта и центров обработки данных.

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В ряде тестов решения математических задач и программирования модель DeepSeek превзошла конкурентов, среди которых GPT-4o от OpenAI.

Как пишет Reuters, такое достижение DeepSeek произвело глубокое впечатление на Кремниевую долину, перевернув распространенное представление о первенстве США в области ИИ и эффективности экспортного контроля Вашингтона, направленного на препятствование попаданию передовых чипов и технологий искусственного интеллекта в Китай.

Речь идет о том, что, как считается, все модели ИИ, от ChatGPT до DeepSeek, нуждаются в передовых чипах для их обучения, экспорт которых в Китай администрация президента Джо Байдена пыталась запретить с 2021 года.

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Однако в прошлом месяце разработчики ИИ из DeepSeek опубликовали статью, в которой рассказали, что для обучения их последней модели DeepSeek-V3 использовали графический процессор H800 американского производителя Nvidia с заниженной производительностью, разработанный специально для поставок в Китай, а также затраты на обучение составили менее 6 миллионов долларов, что в разы меньше затрат конкурентов.

Утверждение китайских разработчиков об использовании для обучения своей модели ИИ менее мощных чипов, чем самые современные продукты Nvidia, а также относительно низкая стоимость обучения побуждали руководителей технологических компаний в США усомниться в эффективности государственного контроля за экспортом передовых технологий.

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