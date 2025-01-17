OpenAI тестирует регистрацию в ChatGPT только по номеру телефона — Finance.ua
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OpenAI тестирует регистрацию в ChatGPT только по номеру телефона

Технологии&Авто
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OpenAI тестирует регистрацию в ChatGPT только по номеру телефона
OpenAI тестирует регистрацию в ChatGPT только по номеру телефона
OpenAI позволит новым пользователям ChatGPT регистрироваться только по номеру телефона, без необходимости указывать электронную почту.
Об этом пишет TechCrunch.

Что произошло

OpenAI запустила тестирование регистрации в ChatGPT только по номеру телефона — без электронной почты, но пока только в США и Индии.
Функция упрощает процесс регистрации, но имеет ограничения. Пользователи без email не могут оформить платную подписку, например ChatGPT Plus, и не могут использовать дополнительную защиту аккаунта (многофакторную аутентификацию).
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Также номер, используемый для создания аккаунта, блокируется для повторной регистрации.
Старые или повторно использованные номера могут вызывать ошибки — OpenAI планирует решить эту проблему в 2025 году. Пока функцию не планируют запускать в других странах.

Почему это интересно

В ноябре OpenAI запустила ChatGPT Search — он ищет необходимую информацию, а затем предлагает ссылки на источники, а также работает на основе усовершенствованной модели GPT-4o.
Изначально поисковую систему могли использовать только подписчики ChatGPT Plus и Team. Теперь компания открыла доступ для всех пользователей. Можно получать новости, результаты спортивных событий, котировки акций и многое другое со ссылками на источники.
По материалам:
vctr.media
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