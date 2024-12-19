У ChatGPT теперь есть официальный номер телефона — Finance.ua

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У ChatGPT теперь есть официальный номер телефона

Финтех и Карты
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Компания OpenAI разрешила звонить чат-боту ChatGPT по номеру телефона. Теперь пользователи могут набрать 4 цифры и связаться с голосовым помощником на базе ИИ.

Что еще стоит знать

Если вы позвоните по этому номеру, вам ответит ChatGPT через «расширенный голосовой режим» (AVM). С чат-ботом можно поговорить на любые темы так же, как пользователи привыкли это делать через мобильное приложение нейросети.
В живой демонстрации команда разработчиков позвонила чат-боту, чтобы спросить об архитектурном чуде, расположенном вдоль автострады 280 в Гиллсборо, штат Калифорния. ИИ, в свою очередь, точно угадал здание, назвав знаменитый Дом Флинстоунов (Flintstones House), и ответил на следующие вопросы команды о сооружении.
По материалам:
itechua
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