У ChatGPT теперь есть официальный номер телефона — Finance.ua

У ChatGPT теперь есть официальный номер телефона Сегодня 23:25 — Финтех и Карты

Компания OpenAI разрешила звонить чат-боту ChatGPT по номеру телефона. Теперь пользователи могут набрать 4 цифры и связаться с голосовым помощником на базе ИИ.

Что еще стоит знать

Если вы позвоните по этому номеру, вам ответит ChatGPT через «расширенный голосовой режим» (AVM). С чат-ботом можно поговорить на любые темы так же, как пользователи привыкли это делать через мобильное приложение нейросети.

В живой демонстрации команда разработчиков позвонила чат-боту, чтобы спросить об архитектурном чуде, расположенном вдоль автострады 280 в Гиллсборо, штат Калифорния. ИИ, в свою очередь, точно угадал здание, назвав знаменитый Дом Флинстоунов (Flintstones House), и ответил на следующие вопросы команды о сооружении.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.