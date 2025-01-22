Instagram заплатит до $50 000 за «эксклюзивные» Reels — опубликованные раньше, чем у TikTok — Finance.ua
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Instagram заплатит до $50 000 за «эксклюзивные» Reels — опубликованные раньше, чем у TikTok

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Instagram заплатит до $50 000 за «эксклюзивные» Reels — опубликованные раньше, чем у TikTok
Instagram заплатит до $50 000 за «эксклюзивные» Reels — опубликованные раньше, чем у TikTok
Instagram, на фоне неопределенности с TikTok, запустил новую бонусную программу, которая предлагает денежное вознаграждение авторам, которые опубликуют видео в Reels раньше, чем на других платформах.
Согласно отчету The Information, размер бонусов колеблется от $10 000 до $50 000 в месяц, однако в Meta пока подтвердили лишь то, что первоначально сумма не будет превышать $5000 за три месяца.
«В ближайшие месяцы мы предложим авторам TikTok контент-соглашения, чтобы помочь развивать их сообщества в Instagram и Facebook», — сказал спикер Meta Пейдж Коэн в комментарии The Verge.
В прошлом Meta уже предлагала бонусы блогерам, чтобы конкурировать с TikTok — предыдущую программу запустили в 2021 году, в 2022-м сократили выплаты, а через год полностью закрыли.
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Отчет о новой бонусной программе поступил во время неопределенности TikTok, который столкнулся в США с временной блокировкой. Президент Дональд Трамп в момент вступления в должность отсрочил запрет на 70 дней в попытках спасти соцсеть и подыскать ей нового владельца в США. Впоследствии он заявил, что «не против», чтобы TikTok приобрели Илон Маск или Ларри Элисон, но бизнесмены еще не подавали никаких заявлений.
В течение последней недели Instagram также анонсировал целую серию обновлений, предполагавших увеличение продолжительности Reels до трех минут и запуск нового приложения для редактирования видео под названием Edits (конкурент тоже временно запрещенного CapCut от ByteDance).
По материалам:
ITC.ua
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