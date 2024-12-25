Instagram запустил новую функцию планирования сообщений — Finance.ua
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Instagram запустил новую функцию планирования сообщений

Технологии&Авто
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Instagram запустил новую функцию планирования сообщений
Instagram запустил новую функцию планирования сообщений, Фото: freepik
Теперь вы можете планировать ваши личные сообщения в Instagram, устанавливая конкретный день и время для их отправки. Meta подтвердила, что постепенно развертывает функцию по всему миру.
Об этом сообщает TechCrunch.

Кому понравится новая функция

Возможность планировать сообщения будет особенно полезна создателям и брендам, которые хотят запланировать рассылку сообщений в оптимальное время.
Она также понравится обычным пользователям, желающим связаться со своими друзьями в конкретный момент через разные часовые пояса.
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Кроме того, вы можете использовать эту функцию, чтобы отправить напоминание самому себе на другую учетную запись, если такая у вас есть.

Как это работает

Чтобы отправить отложенное сообщение, сначала напишите его в поле ввода текста, затем нажмите и удерживайте кнопку подправки. Через секунду появится окно, в котором вы можете установить желаемое время отправки.
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Instagram позволяет планировать отправку за 29 дней до нужной даты.
После того как вы запланировали сообщение, вы увидите небольшое уведомление над окном ввода сообщений, которое покажет, сколько запланированных сообщений у вас есть.
Нажав на него, вы сможете увидеть список запланированного, а также зажав палец на нужном сообщении, отправить сразу или удалить.
По материалам:
Телеканал 24
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