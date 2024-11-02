Instagram снижает качество видео с низкой популярностью — Finance.ua

Instagram снижает качество видео с низкой популярностью
Качество видео в соцсети Instagram напрямую зависит от количества просмотров. Если в течение определенного времени контент просматривает недостаточное количество пользователей, то он может терять в четкости.
Об этом в Threads рассказал исполнительный директор Meta Адам Моссери, передают издания TechCrunch и The Verge.
«Мы стремимся отображать видео как можно качественнее. Но если какое-то видео долго не смотрят — ведь большинство просмотров [видео набирают] в начале — мы переходим к более низкому качеству. Затем, если [контент] снова начнут много просматривать, мы воспроизведем видео в более высоком качестве», — говорит Моссери.
В 2023 году Meta уже сообщала, что использует разную кодировку для видео, в зависимости от заинтересованности пользователей.
Впрочем, после выхода публикации исполнительного директора компании, пользователи раскритиковали эту политику. Тогда Моссери подчеркнул, что решение принимает коллектив, а не кто-то лично.
Meta делает более качественным контент аккаунтов, которые набирают больше просмотров, ведь кодирование тяжелых файлов требует расширенных технических ресурсов и дорогостоящего хранилища, уточнил чиновник.
Некоторые пользователи предположили, что этот подход препятствует продвижению менее известных создателей контента.
«На практике это не имеет большого значения, поскольку изменение качества небольшое. Взаимодействие людей с контентом больше зависит от того, о чем идет речь в видео», — уверяет Моссери.
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