Instagram снижает качество видео с низкой популярностью — Finance.ua

Instagram снижает качество видео с низкой популярностью Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Instagram снижает качество видео с низкой популярностью

Качество видео в соцсети Instagram напрямую зависит от количества просмотров. Если в течение определенного времени контент просматривает недостаточное количество пользователей, то он может терять в четкости.

The Verge. Об этом в Threads рассказал исполнительный директор Meta Адам Моссери, передают издания TechCrunch

Читайте также Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками

«Мы стремимся отображать видео как можно качественнее. Но если какое-то видео долго не смотрят — ведь большинство просмотров [видео набирают] в начале — мы переходим к более низкому качеству. Затем, если [контент] снова начнут много просматривать, мы воспроизведем видео в более высоком качестве», — говорит Моссери.

В 2023 году Meta уже сообщала, что использует разную кодировку для видео, в зависимости от заинтересованности пользователей.

Впрочем, после выхода публикации исполнительного директора компании, пользователи раскритиковали эту политику. Тогда Моссери подчеркнул, что решение принимает коллектив, а не кто-то лично.

Читайте также Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs

Meta делает более качественным контент аккаунтов, которые набирают больше просмотров, ведь кодирование тяжелых файлов требует расширенных технических ресурсов и дорогостоящего хранилища, уточнил чиновник.

Некоторые пользователи предположили, что этот подход препятствует продвижению менее известных создателей контента.

«На практике это не имеет большого значения, поскольку изменение качества небольшое. Взаимодействие людей с контентом больше зависит от того, о чем идет речь в видео», — уверяет Моссери.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.