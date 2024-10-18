Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs

Фондовый рынок
351
Компания Meta начала увольнять сотрудников в разных подразделениях, среди которых WhatsApp, Instagram и Reality Labs. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.
Вместо массовых увольнений по всей компании, эти небольшие сокращения, похоже, совпадают с реорганизацией конкретных команд.
По информации издания, некоторые сотрудники Meta начали публиковать сообщения о том, что их уволили. Среди них — Джейн Манчун Вонг, известная благодаря сообщениям о неанонсированных функциях в приложениях.
«Сегодня несколько команд в Meta вносят изменения, чтобы обеспечить соответствие ресурсов своим долгосрочным стратегическим целям и стратегии расположения», — отметил представитель компании Дэйв Арнольд.
По его словам, это включает в себя перемещение некоторых команд в другие локации, а также перевод некоторых сотрудников на другие должности.
«В таких ситуациях, как эта, когда ликвидируется определенная должность, мы прилагаем все усилия, чтобы найти другие возможности для работников, которых это коснулось», — отметил он.
Новый раунд увольнений следует за небольшой серией сокращений рабочих мест в Reality Labs в начале этого года.
Напомним, что Meta уволила 11 тыс. сотрудников в 2022 году. Затем компания объявила о сокращении еще 10 тыс. человек в рамках «года эффективности», объявленного гендиректором Марком Цукербергом в прошлом году.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.