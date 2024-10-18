Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs — Finance.ua

Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs 18.10.2024, 02:49 — Фондовый рынок

Компания Meta начала увольнять сотрудников в разных подразделениях, среди которых WhatsApp, Instagram и Reality Labs. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.

Вместо массовых увольнений по всей компании, эти небольшие сокращения, похоже, совпадают с реорганизацией конкретных команд.

По информации издания, некоторые сотрудники Meta начали публиковать сообщения о том, что их уволили. Среди них — Джейн Манчун Вонг, известная благодаря сообщениям о неанонсированных функциях в приложениях.

«Сегодня несколько команд в Meta вносят изменения, чтобы обеспечить соответствие ресурсов своим долгосрочным стратегическим целям и стратегии расположения», — отметил представитель компании Дэйв Арнольд.

По его словам, это включает в себя перемещение некоторых команд в другие локации, а также перевод некоторых сотрудников на другие должности.

«В таких ситуациях, как эта, когда ликвидируется определенная должность, мы прилагаем все усилия, чтобы найти другие возможности для работников, которых это коснулось», — отметил он.

Новый раунд увольнений следует за небольшой серией сокращений рабочих мест в Reality Labs в начале этого года.

Напомним, что Meta уволила 11 тыс. сотрудников в 2022 году. Затем компания объявила о сокращении еще 10 тыс. человек в рамках «года эффективности», объявленного гендиректором Марком Цукербергом в прошлом году.

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