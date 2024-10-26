Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками — Finance.ua
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Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками

Технологии&Авто
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Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками
Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками
Пользователи Instagram больше не смогут закрыть временные фото в частных чатах.
Об этом сообщает The Verge.
Так компания будет бороться с мошенниками, шантажирующими жертв интимными фото, если пользователи не пришлют еще больше фото или не выполнят определенные условия.
Также нельзя активировать функцию «записать экран», чтобы получить временно полученное фото или видео.
Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками
Если пользователь попытается повторно воспроизвести изображение или видео в чате, Instagram заблокирует людям возможность открывать пропадающий контент в веб-версии.
Однако в компании признают, что это все же не полностью обезопасит пользователей от мошенников, потому что видео можно снять и на другое устройство.

Какие еще обновления получит Instagram

Также Instagram вводит новые алгоритмы для фиксации подозрительных аккаунтов, учитывая насколько новыми являются учетные записи.
Приложение будет самостоятельно блокировать аккаунты от отправки запросов на подписку подросткам, а запросы в частных сообщениях перемещать в папку спама.
Instagram запрещает скриншоты временных фото для борьбы с мошенниками
Подростки будут получать предупреждения о мошенничестве, если человек, с которым они общаются, находится в другой стране.
Злоумышленники часто врут о своем местонахождении, чтобы втереться в доверие молодежи.
Если потенциальный мошенник уже следит за подростком, им будут блокировать возможность увидеть списки подписчиков и учетные записи подростков, обозначавших своих друзей на фото.
Как будут определять «потенциально мошеннические» аккаунты, в Meta пока не объяснили.
По материалам:
The Village Україна
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