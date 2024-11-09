Instagram добавит новые функции сортировки и фильтрации сообщений — Finance.ua
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Instagram добавит новые функции сортировки и фильтрации сообщений

Технологии&Авто
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Instagram добавит новые функции сортировки и фильтрации сообщений
Instagram добавит новые функции сортировки и фильтрации сообщений
Instagram объявил об обновлении папки «Входящие» в сообщениях, что должно улучшить удобство работы для тех, кто получает много сообщений, в том числе авторов контента и инфлюенсеров.
Об этом пишет The Tech Crunch.

Что изменилось

В частности, теперь приложение внедряет инструменты, которые позволят пользователям сортировать и фильтровать свои «запросы на сообщения» — то есть те сообщения, которые не приходят в основную папку «Входящие».
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Как отмечается, новые инструменты позволят пользователям сортировать и фильтровать эти запросы по количеству подписчиков, подтвержденным учетными записям, брендам, авторам и другим факторам.
Это поможет автору лучше обнаруживать приоритетные сообщения, которые могут быть полезны для работы и бизнеса.
Кроме того, будет добавлена ​​новая папка «Ответы на истории», которая собирает ответы по темам.
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Параметры «Сортировать и фильтровать» отображаются в верхней части папки «Входящие», где пользователи смогут сортировать запросы по давности или по количеству подписчиков, имеющихся у отправителя.
Это поможет выделить, например, сообщения от брендов, обращающихся с предложениями о бизнес-соглашениях.
Кроме того, пользователи могут включать и выключать другие опции, например проверенную учетную запись, бизнес, авторский аккаунт, учетные записи с определенным количеством подписчиков и т. д.
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Эти изменения следуют за другими усовершенствованиями, связанными со входящими сообщениями, которые компания Meta внесла на этой неделе в WhatsApp, что теперь позволяет пользователям фильтровать чаты по специальным спискам.
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