В Instagram усиливают контроль над подростковыми аккаунтами — Finance.ua

В Instagram усиливают контроль над подростковыми аккаунтами Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

В Instagram усиливают контроль над подростковыми аккаунтами

Instagram готовит обновления с усиленными ограничениями для аккаунтов несовершеннолетних и введет функцию родительского контроля. Это решение приняли из-за растущей озабоченности негативным влиянием социальных сетей.

Об этом Instagram пишет в своем блоге.

Читайте также В Instagram теперь можно оставлять публичные комментарии к Stories

Meta автоматически перенесет все аккаунты Instagram несовершеннолетних в «Учетные записи подростков» — они по умолчанию будут частными.

Пользователям таких аккаунтов можно только отправлять сообщения и помечать те учетные записи, на которые они подписаны.

Также несовершеннолетние пользователи будут получать уведомления о необходимости закрывать приложение через час использования ежедневно.

Читайте также Создатели контента в Instagram смогут создавать ИИ-двойников для общения с подписчиками

В аккаунтах пользователей до 18 лет также по умолчанию будет режим сна, который выключает звук уведомлений на ночь.

Для подростков установят «строгие настройки» обмена сообщениями, поэтому отправлять их могут только те люди, на которых они подписаны.

Для подростковых аккаунтов Instargam будет ограничивать контент с драками людей, рекламой косметических процедур и т. д.

Родительский контроль

Родители не смогут читать сообщения своих подростков, вместе с тем они будут видеть, кому их дети писали сообщения за последние семь дней.

Читайте также В Турции заблокировали Instagram

Хотя Instagram будет посылать уведомление через 60 минут использования программы, родители смогут самостоятельно решать, сколько времени их подростки могут проводить в Instagram ежедневно.

Когда подросток достигнет этого лимита, у него больше не будет доступа к программе.

Также родительский контроль будет содержать функцию, которая по желанию родителей будет блокировать Instagram ночью или в установленные периоды времени.

Читайте также Instagram добавил полуприватную функцию временных комментариев к постам и Reels

Пользователи до 16 лет могут изменять такие настройки только с разрешения родителей.

Сначала обновление будет касаться только новых пользователей, однако впоследствии их распространят и на аккаунты подростков.

В следующем году подростковые учетные аккаунты будут не только в Instagram — они будут введены и на других платформах Meta.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.