Instagram добавил полуприватную функцию временных комментариев к постам и Reels — Finance.ua

Instagram добавил полуприватную функцию временных комментариев к постам и Reels 27.07.2024, 02:05 — Технологии&Авто

Instagram добавил полуприватную функцию временных комментариев к постам и Reels

Теперь пользователи в Instagram могут оставлять заметки на сообщениях и Reels.

Об этом сообщает The Verge.

Комментарии будут отображаться в виде маленьких пузырьков с аватаркой публикующего. Комментарии на постах, равно как и заметки, будут исчезать в течение трех дней. Однако пользователи могут самостоятельно удалять их раньше.

Комментарии будут полуприватными. То есть пользователи смогут выбирать, кто будет видеть «пузыри» — отдельный список близких друзей или взаимные подписки.

В частности, пользователи смогут помечать друг друга тегами на Reels и публикациях, отмечают в компании. Фактически это скрытые комментарии для избранной аудитории. По желанию пользователи также могут отключить новую функцию.

The Village Україна По материалам:

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