Instagram добавил полуприватную функцию временных комментариев к постам и Reels — Finance.ua

Instagram добавил полуприватную функцию временных комментариев к постам и Reels
Теперь пользователи в Instagram могут оставлять заметки на сообщениях и Reels.
Об этом сообщает The Verge.
Комментарии будут отображаться в виде маленьких пузырьков с аватаркой публикующего. Комментарии на постах, равно как и заметки, будут исчезать в течение трех дней. Однако пользователи могут самостоятельно удалять их раньше.
Комментарии будут полуприватными. То есть пользователи смогут выбирать, кто будет видеть «пузыри» — отдельный список близких друзей или взаимные подписки.
В частности, пользователи смогут помечать друг друга тегами на Reels и публикациях, отмечают в компании. Фактически это скрытые комментарии для избранной аудитории. По желанию пользователи также могут отключить новую функцию.
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