В Instagram теперь можно оставлять публичные комментарии к Stories — Finance.ua

В Instagram теперь можно оставлять публичные комментарии к Stories
Instagram в конце августа запустил новую функцию, позволяющую пользователям публично комментировать Stories. Такое обновление планирует увеличить вовлеченность и взаимодействие со Stories. Об этом пишет Swipe Insight.
Пользователи могут оставлять комментарии, которые будут видны для всех, кто просматривает сторис. Они появляются в нижней части экрана, над элементами управления функциями и информацией о зрителях.
Публичные комментарии могут служить началом разговора или освещать популярные реакции.
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