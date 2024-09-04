В Instagram теперь можно оставлять публичные комментарии к Stories — Finance.ua

В Instagram теперь можно оставлять публичные комментарии к Stories Сегодня 23:48 — Фондовый рынок

Instagram в конце августа запустил новую функцию, позволяющую пользователям публично комментировать Stories. Такое обновление планирует увеличить вовлеченность и взаимодействие со Stories. Об этом пишет Swipe Insight.

Пользователи могут оставлять комментарии, которые будут видны для всех, кто просматривает сторис. Они появляются в нижней части экрана, над элементами управления функциями и информацией о зрителях.

Публичные комментарии могут служить началом разговора или освещать популярные реакции.

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