В Турции заблокировали Instagram — Finance.ua

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В Турции заблокировали Instagram

Технологии&Авто
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В Турции заблокировали Instagram
В Турции заблокировали Instagram
Турция заблокировала доступ в социальную сеть Instagram. При этом Управление информационных и коммуникационных технологий страны не указало ни причины, ни продолжительности запрета. Мобильное приложение платформы также недоступно.
Об этом сообщает Bloomberg.
Турецкий интернет-регулятор заблокировал доступ к Instagram после того, как старший помощник президента Реджепа Тайипа Эрдогана подверг критике платформу за «цензуру» сообщений.
«Это цензура в чистом виде», — заявил директор по коммуникациям администрации президента Фахреттина Алтуна.
Но официально причина блокировки не указывается. В компании Meta пока не комментировали ситуацию.
Instagram.com был недоступен в Турции по состоянию на утро пятницы, 2 августа. Некоторые пользователи сообщили, что мобильное приложение не обновлялось новым контентом и выдавало сообщение об ошибке.
Турецкое правительство и раньше ограничивало доступ к популярным платформам социальных сетей во время террористических актов и больших стихийных бедствий, преимущественно ссылаясь на соображения безопасности.
По материалам:
Слово і Діло
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