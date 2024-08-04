Создатели контента в Instagram смогут создавать ИИ-двойников для общения с подписчиками — Finance.ua

Создатели контента в Instagram смогут создавать ИИ-двойников для общения с подписчиками Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Создатели контента в Instagram смогут создавать ИИ-двойников для общения с подписчиками

Компания Марка Цукерберг Meta запускает AI Studio. Это платформа, на которой можно создать ИИ-персонаж для себя или поделиться им в соцсетях компании: Instagram, Messenger, WhatsApp или же в интернете.

Об этом говорится в их блоге.

AI Studio работает с помощью недавно представленной Llama 3.1 модели Meta с открытым кодом, которая превзошла в некоторых задачах GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic.

Пока что платформу запустили только в США. Если зайти на нее из Украины, ссылка направляет на страницу в Instagram и сообщает: «Чаті с ИИ пока доступны не всем».

Что может AI Studio

Персонаж можно создать полностью с нуля или использовать шаблоны. Если вы в США, вы можете зайти на AI Studio или создать новое сообщение в Instagram и нажать «Создать чат с ИИ».

Далее уже настроить имя, характер, тон, аватар и слоган. По этой ссылке руководство для пользователей.

Meta предлагает создавать таких персонажей для разных целей. На бета-тесте несколько популярных людей сделали их, чтобы посоветовать хороший объектив, разгрузить после тяжелого рабочего дня или предложить традиционную кухню разных стран.

Кроме этого, ИИ можно настроить, чтобы он общался от вашего имени в Instagram. Можно выбрать круг людей, которым он будет отвечать, а также приемлемые и неприемлемые темы. Подписчики будут знать, что им отвечает именно искусственный интеллект, посредством специальной отметки.

Создание ИИ-персонажей — это интересная идея, но не новая. Что-то подобное предлагает Replika или Character. AI — платформа, на которой можно пообщаться с ИИ-персонажем Илона Маска и других звезд. AIN.UA делал инструкцию, как им пользоваться.

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