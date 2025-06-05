Шпионят ли Facebook, Instagram и Yandex за пользователями Android — Finance.ua

Шпионят ли Facebook, Instagram и Yandex за пользователями Android Сегодня 22:24 — Личные финансы

Шпионят ли Facebook, Instagram и Yandex за пользователями Android

Meta и Yandex оказались в центре скандала из-за скрытой слежки за пользователями Android. Приложения Instagram, Facebook и сервисы Yandex якобы втайне собирали данные из браузеров.

Об этом сообщает Sky News

Google утверждает, что Meta и поисковая система Yandex использовали возможности Android, которые «откровенно нарушают наши принципы безопасности и конфиденциальности».

По словам экспертов, компания Meta и поисковая система Yandex «тайно отслеживала» пользователей Android в фоновом режиме их устройств.

Ученые из Университета Радбауда в Нидерландах и IMDEA Networks заявили, что обнаружили, что Meta и Yandex отслеживают активность пользователей Android в браузерах без их согласия, а затем используют эти данные в своих приложениях.

Доцент Университета Радбауд Гюнеш Акар сказал, что «скрытый» сбор данных был замечен в январе.

Он обнаружил, что приложения Meta, включая Facebook и Instagram, а также приложения Yandex, такие как Yandex Maps, работали в фоновом режиме на устройствах Android и загружали скрипт, который локально отправлял данные обратно в приложения на телефонах пользователей.

По словам эксперта, эти скрипты обходили меры безопасности Android и означали, что Meta и Yandex могли отслеживать действия пользователей в веб-браузерах без их согласия или даже без ведома.

«Они совмещают эти два мира, которые мы считаем отдельными: просмотр веб-страниц и использование мобильных приложений… Это очень шокирует», — сказал доктор Акар.

По словам ученых, приложения могли отслеживать данные пользователей браузера во всех основных браузерах Android, даже если пользователь находился в режиме инкогнито.

«Это действительно вызывает беспокойство, поскольку нивелирует любой контроль конфиденциальности, имеющийся в современных браузерах, а также на современных мобильных платформах, таких как Android», — сказал доцент IMDEA Networks Нарсео Валлина-Родригес.

Компания Google, владеющая операционной системой Android, подтвердила Sky News тайную деятельность.

Meta сообщила, что изучает этот вопрос.

«Мы ведем переговоры с Google по решению потенциального недоразумения по применению их политики», — сказал спикер Meta.

Более того, узнав об этих проблемах, в компании якобы даже решили приостановить эту функцию, пока работают с Google над решением проблемы.

В то же время Yandex заявил, что «строго соблюдает стандарты защиты данных».

«Эта функция не собирает никакой конфиденциальной информации и предназначена исключительно для улучшения персонализации в наших приложениях», — ответили в компании.

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