Пользователи Instagram смогут выставлять запароленные Reels: как это работает — Finance.ua

Пользователи Instagram смогут выставлять запароленные Reels: как это работает Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Instagram тестирует закрытые Reels, доступ к которым можно получить после «разблокировки» специального кода.

Об этом пишет TechCrunch.

Как это работает

К примеру, автор может закрыть ролик по вопросу «дата моего дня рождения» или «имя моей собаки», чтобы поделиться эксклюзивным контентом.

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Соцсеть поделилась закрытым роликом на своем аккаунте Design. Чтобы увидеть его, зрители должны ввести секретный код — «первый # в подписи» (это слово treads).

После разблокирования видео пользователи увидят видео со словом «Скоро».

В компании считают, что это хороший способ для звезд делиться уникальными фото и видео с самыми преданными фанатами.

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Бренды и другие компании могут использовать такой формат видео для запуска маркетинговых кампаний или акций.

Обычные же пользователи смогут показывать определенные сторизы для отдельных друзей (чтобы не поститься их только для «близких друзей», например).

Пока неизвестно, планирует ли Instagram запустить эту функцию для всех.

The Village Україна По материалам:

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