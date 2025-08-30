TikTok сокращает сотни модераторов контента, делая ставку на ИИ — Finance.ua

TikTok сокращает сотни модераторов контента, делая ставку на ИИ 30.08.2025, 01:02 — Фондовый рынок

TikTok сокращает сотни модераторов контента, делая ставку на ИИ

Соцсеть TikTok готовится к масштабному сокращению команды модераторов, заменяя их алгоритмами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает PCMag.

Кого коснется увольнение

Под увольнение попадут сотни работников, преимущественно из команды в Великобритании, а также сотрудники из стран Южной и Юго-Восточной Азии. Точное количество сокращенных пока не объявлено.

Компания отметила, что уже более 85% контента, нарушающего правила платформы, обнаруживается и удаляется автоматически.

Это не первый шаг TikTok в направлении автоматизации: в 2024 году компания сократила 500 модераторов в Малайзии, а в июле 2025-го профсоюз ver. di сообщил об увольнении около 150 сотрудников в берлинском офисе.

Почему именно сейчас TikTok решил сократить британскую команду, официально не объясняется.

В то же время этот шаг совпал со вступлением в силу Online Safety Act в Великобритании, который предусматривает значительные штрафы для платформ — до 10% глобального оборота, или 18 млн фунтов стерлингов — в случае ненадлежащей защиты несовершеннолетних от вредного контента.

