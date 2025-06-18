Трамп отложил запрет TikTok еще на 90 дней — Finance.ua

Трамп отложил запрет TikTok еще на 90 дней Сегодня 23:52 — Технологии&Авто

Трамп отложил запрет TikTok еще на 90 дней

Американский президент Дональд Трамп продлил еще на 90 дней срок, в течение которого TikTok должен избавиться от своих активов в США.

Об этом пишет Politico.

Это уже третье продление срока после вступления Трампа в должность. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент не хочет, чтобы TikTok перестал работать. Следующие 90 дней администрация Трампа потратит на заключение сделки, чтобы американцы смогли и дальше пользоваться TikTok с гарантией безопасности своих данных.

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В Конгрессе республиканцы все более разочарованы продлениями сроков для TikTok, но все же предоставляют Трампу пространство для переговоров. Мало кто из них готов публично выразить свое недовольство, опасаясь перечить президенту, хотя переговоры о TikTok почти не продвигаются. Единственным исключением является глава специального комитета Палаты представителей по вопросам Китая республиканец Джон Муленар. В своей мартовской статье он написал, что ничто кроме полного отказа Китая от TikTok не будет достаточным.

В апреле прошлого года президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю. В США опасались, что Пекин может использовать приложение для слежки за американскими пользователями.

theБабель По материалам:

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