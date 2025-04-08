Трамп во второй раз отсрочил запрет TikTok в США. У ByteDance есть еще 75 дней на заключение сделки — Finance.ua

Трамп во второй раз отсрочил запрет TikTok в США. У ByteDance есть еще 75 дней на заключение сделки 08.04.2025, 01:34 — Фондовый рынок

Трамп во второй раз отсрочил запрет TikTok в США. У ByteDance есть еще 75 дней на заключение сделки

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий TikTok продолжить работу на территории США еще на 75 дней. Это решение призвано дать китайской компании ByteDance время на достижение окончательного соглашения по передаче контроля над платформой американским инвесторам или столкнуться с запретом.

По словам источника Associated Press, осведомленного о деталях переговоров, администрация Трампа приближалась к заключению соглашения о создании новой компании в США, которая владела бы и управляла TikTok. Ожидалось, что большинство новой структуры получат американские инвесторы, а китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю.

Однако накануне Пекин затормозил процесс после того, как Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт, в том числе против Китая. Представители ByteDance связались с Белым домом и сообщили, что Китай не одобрит соглашение без предварительных переговоров по пошлинам и торговым условиям.

Как отмечает источник, в течение нескольких месяцев команда вице-президента Джей-Ди Ванса вела переговоры с потенциальными инвесторами и представителями ByteDance. Соглашение предусматривало 120-дневный период для завершения формальностей и имело предварительное одобрение со стороны инвесторов, китайской компании и правительства США.

Однако изменение позиции Пекина после объявления новых пошлин усложнило финализацию договоренностей. Это заставило TikTok осторожно высказываться по поводу достигнутого прогресса, чтобы не обострять отношения с китайскими регуляторами.

«Моя администрация упорно работает над тем, чтобы сохранить TikTok, и мы добились значительного прогресса, — написал Трамп в своей соцсети. — Для завершения всех необходимых согласований требуется дополнительное время, поэтому подписываю исполнительный указ, разрешающий TikTok работать еще 75 дней».

Читайте также Amazon подала заявку на приобретение TikTok

Он также добавил: «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения соглашения».

В ByteDance подтвердили, что ведут переговоры с правительством США, но отметили, что окончательного соглашения еще не достигли.

«Есть ряд ключевых вопросов, которые нужно решить. Любое соглашение будет подлежать утверждению в соответствии с законодательством Китая», — сообщили в компании.

TikTok, имеющий штаб-квартиры в Сингапуре и Лос-Анджелесе, отмечает приоритетность безопасности пользователей. В МИД КНР отрицают, что правительство Китая никогда не требовало или будет требовать передачи данных, собранных за границей.

Читайте также Соучредитель Reddit присоединился к инициативе по покупке TikTok

Ранее Трамп заявлял, что соглашение с китайской компанией ByteDance о продаже американской части TikTok будет достигнуто до дедлайна, который истек 5 апреля.

TikTok должны были заблокировать еще 19 января по закону, принятому еще при администрации Байдена. Но Дональд Трамп отсрочил запрет.

Основной причиной запрета TikTok в США является обеспокоенность возможной угрозой национальной безопасности из-за связей материнской компании ByteDance с китайским правительством.

Это вызывает опасения, что Китай может получать доступ к данным американских пользователей TikTok или влиять на алгоритмы соцсети для продвижения определенных нарративов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.