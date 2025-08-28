Иностранные компании заплатили россии 20 млрд долларов налогов в 2024 году — Finance.ua

Иностранные компании заплатили россии 20 млрд долларов налогов в 2024 году Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Иностранные компании заплатили россии 20 млрд долларов налогов в 2024 году

По данным правозащитной инициативы B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE), только в прошлом году иностранные компании, остающиеся в россии, перечислили в бюджет страны по меньшей мере 20 млрд долларов налогов.

Об этом пишет Newsweek.

По расчетам экспертов, этих средств достаточно, чтобы выплачивать зарплаты около 1 млн российских военных (среднее годовое вознаграждение солдата по контракту в Кемеровской области оценивается в 18,4 тыс. долларов).

Кто заплатил больше всего в 2024 году:

Raiffeisen Bank — 402 млн долл.;

Chery Automobile — 222 млн долл.;

Philip Morris International — 220 млн долл.;

Japan Tobacco International — 182 млн долл.;

Leroy Merlin — 128 млн долл.

В отчете B4Ukraine и KSE отмечается, что деятельность иностранных компаний в россии — это не только коммерческий вопрос, но и прямая угроза безопасности, поскольку их налоги помогают финансировать войну.

«Делая значительные налоговые выплаты в военный бюджет россии, иностранные компании фактически оплачивают закупку вооружения и выплату зарплат военнослужащим. Их финансовое участие напрямую подрывает обороноспособность Украины и способствует более широкому ухудшению региональной безопасности», — заявил внештатный научный сотрудник Евразийского центра аналитического центра.

По его словам, западные компании должны продолжать покидать российский рынок, поскольку их торговля в рф помогает расти российской экономике и поддерживает войну.

Напомним, несколько европейских государств ужесточили ограничения на покупку недвижимости гражданами россии из-за потенциальной угрозы национальной безопасности. В частности, речь идет о Латвии, Финляндии и Литве. Кроме того, еще несколько стран работают над соответствующими изменениями в законодательстве.

В июне на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.