Иностранные компании заплатили россии 20 млрд долларов налогов в 2024 году — Finance.ua

Иностранные компании заплатили россии 20 млрд долларов налогов в 2024 году

По данным правозащитной инициативы B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE), только в прошлом году иностранные компании, остающиеся в россии, перечислили в бюджет страны по меньшей мере 20 млрд долларов налогов.
Об этом пишет Newsweek.
По расчетам экспертов, этих средств достаточно, чтобы выплачивать зарплаты около 1 млн российских военных (среднее годовое вознаграждение солдата по контракту в Кемеровской области оценивается в 18,4 тыс. долларов).

Кто заплатил больше всего в 2024 году:

  • Raiffeisen Bank — 402 млн долл.;
  • Chery Automobile — 222 млн долл.;
  • Philip Morris International — 220 млн долл.;
  • Japan Tobacco International — 182 млн долл.;
  • Leroy Merlin — 128 млн долл.
В отчете B4Ukraine и KSE отмечается, что деятельность иностранных компаний в россии — это не только коммерческий вопрос, но и прямая угроза безопасности, поскольку их налоги помогают финансировать войну.
«Делая значительные налоговые выплаты в военный бюджет россии, иностранные компании фактически оплачивают закупку вооружения и выплату зарплат военнослужащим. Их финансовое участие напрямую подрывает обороноспособность Украины и способствует более широкому ухудшению региональной безопасности», — заявил внештатный научный сотрудник Евразийского центра аналитического центра.
По его словам, западные компании должны продолжать покидать российский рынок, поскольку их торговля в рф помогает расти российской экономике и поддерживает войну.
Напомним, несколько европейских государств ужесточили ограничения на покупку недвижимости гражданами россии из-за потенциальной угрозы национальной безопасности. В частности, речь идет о Латвии, Финляндии и Литве. Кроме того, еще несколько стран работают над соответствующими изменениями в законодательстве.
В июне на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
