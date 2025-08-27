Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за пошлин Трампа — Finance.ua
Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за пошлин Трампа

Фондовый рынок
Суратская алмазная биржа, называемая крупнейшим в мире офисным комплексом и символом торговых амбиций Индии, стоит полупустой.
Об этом сообщает Reuters.
В Сурате, где ограняют и полируют более 80% необработанных алмазов в мире, заказы начали падать из-за анонсированных США 50%-ных пошлин.
Объемы экспорта алмазной промышленности Индии уже достигли самого низкого уровня за последние двадцать лет из-за слабого спроса Китая. Повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом грозит перекрыть доступ к крупнейшему рынку страны. На долю США приходится около трети ежегодных поставок драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму $28,5 млрд.
У мелких экспортеров меньше возможностей смягчить удар, а вот некоторые крупные игроки планируют перенести часть своей деятельности в такие страны, как Ботсвана, на которую распространяется более низкий 15%-ный тариф США.
«Мы находимся в режиме ожидания и наблюдения до конца августа, но можем увеличить добычу в Ботсване, если ситуация не изменится», — заявил Хитеш Патель, управляющий директор компании Dharmanandan Diamonds, которая ожидает, что пошлины США сократят ее годовой доход на 20−25%.
На алмазной бирже Сурата было продано более 4700 офисов, однако менее 250 из них используются, поскольку несколько компаний пересмотрели свои планы переезда.
«Спрос упал настолько сильно, что пакеты с бриллиантами, которые я продал в прошлом году за 25 000 рупий ($285), теперь едва достигают 18 000», — сказал Шайлеш Мангукия, владелец предприятия по огранке и полировке в Сурате.
Мангукия сообщил, что уже сократил численность своего персонала вдвое — до 125 человек.
По словам заместителя главы Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Шаунака Париха, отрасль отреагировала на снижение спроса сокращением рабочих дней и часов. Если соглашения между Индией и США о снижении тарифов не будут достигнуты, потерять работу могут от 150 000 до 200 000 работников.
Пострадавшие от пошлин покупатели из США, скорее всего, будут закупать алмазы у таких стран, как Израиль, Бельгия и Ботсвана.
Индийские экспортеры алмазов пытаются увеличить продажи в Азию, Европу и Ближний Восток, чтобы компенсировать потери в США. Однако, по словам экспортеров, найти новых покупателей алмазов непросто.
Единственным положительным моментом является внутренний спрос Индии. Спрос на бриллианты в Индии, которая недавно опередила Китай и стала вторым по величине рынком в мире, продолжает расти.
«Потеря американского спроса компенсируется хорошим спросом на индийском рынке», — заявил Хитеш Шах, партнер компании Venus Jewel, которая поставляет изделия таким мировым брендам класса люкс, как Tiffany & Co. и Harry Winston.
По материалам:
НВ
Тарифы
Payment systems