Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за пошлин Трампа Сегодня 23:41 — Фондовый рынок

Крупнейшая в мире бриллиантовая биржа в Индии простаивает из-за пошлин Трампа

Суратская алмазная биржа, называемая крупнейшим в мире офисным комплексом и символом торговых амбиций Индии, стоит полупустой.

Об этом сообщает Reuters

В Сурате, где ограняют и полируют более 80% необработанных алмазов в мире, заказы начали падать из-за анонсированных США 50%-ных пошлин.

Объемы экспорта алмазной промышленности Индии уже достигли самого низкого уровня за последние двадцать лет из-за слабого спроса Китая. Повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом грозит перекрыть доступ к крупнейшему рынку страны. На долю США приходится около трети ежегодных поставок драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму $28,5 млрд.

У мелких экспортеров меньше возможностей смягчить удар, а вот некоторые крупные игроки планируют перенести часть своей деятельности в такие страны, как Ботсвана, на которую распространяется более низкий 15%-ный тариф США.

Читайте также Apple расширяет производство iPhone 17 в Индии, обходя пошлины Трампа

«Мы находимся в режиме ожидания и наблюдения до конца августа, но можем увеличить добычу в Ботсване, если ситуация не изменится», — заявил Хитеш Патель, управляющий директор компании Dharmanandan Diamonds, которая ожидает, что пошлины США сократят ее годовой доход на 20−25%.

На алмазной бирже Сурата было продано более 4700 офисов, однако менее 250 из них используются, поскольку несколько компаний пересмотрели свои планы переезда.

«Спрос упал настолько сильно, что пакеты с бриллиантами, которые я продал в прошлом году за 25 000 рупий ($285), теперь едва достигают 18 000», — сказал Шайлеш Мангукия, владелец предприятия по огранке и полировке в Сурате.

Мангукия сообщил, что уже сократил численность своего персонала вдвое — до 125 человек.

По словам заместителя главы Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Шаунака Париха, отрасль отреагировала на снижение спроса сокращением рабочих дней и часов. Если соглашения между Индией и США о снижении тарифов не будут достигнуты, потерять работу могут от 150 000 до 200 000 работников.

Пострадавшие от пошлин покупатели из США, скорее всего, будут закупать алмазы у таких стран, как Израиль, Бельгия и Ботсвана.

Индийские экспортеры алмазов пытаются увеличить продажи в Азию, Европу и Ближний Восток, чтобы компенсировать потери в США. Однако, по словам экспортеров, найти новых покупателей алмазов непросто.

Единственным положительным моментом является внутренний спрос Индии. Спрос на бриллианты в Индии, которая недавно опередила Китай и стала вторым по величине рынком в мире, продолжает расти.

«Потеря американского спроса компенсируется хорошим спросом на индийском рынке», — заявил Хитеш Шах, партнер компании Venus Jewel, которая поставляет изделия таким мировым брендам класса люкс, как Tiffany & Co. и Harry Winston.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.