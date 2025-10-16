M&A рынок в Украине сохраняет стабильные темпы роста в 2025 году (инфографика) Сегодня 19:28 — Фондовый рынок

M&A рынок в Украине сохраняет стабильные темпы роста в 2025 году (инфографика)

Украинский рынок слияний и поглощений (M&A) демонстрирует устойчивую траекторию роста в течение последних девяти месяцев, несмотря на сохраняющиеся военные и геополитические вызовы.

Согласно недавнему отчету KPMG M&A Radar за 9 месяцев 2025 года, результаты свидетельствуют об усилении волны локальной консолидации на фоне умеренного роста количества сделок и их стоимости, даже несмотря на вызовы военного времени.

Отчет KPMG отмечает, что за первые девять месяцев 2025 года в Украине было зафиксировано 45 сделок на общую раскрытую сумму 806 млн долларов США, что составляет рост объемов сделок на 22% и увеличение стоимости на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако ограниченная прозрачность рынка остается характерной чертой украинского M&A-сегмента: лишь 53% сделок имели разглашенные данные о стоимости в 2025 году (для сравнения — 59% в предыдущем году), что свидетельствует о том, что реальный объем рынка может быть выше официально задекларированного.

Основные показатели рынка и ключевые сделки

Две главные сделки составляли 56% от общей раскрытой стоимости рынка в первые девять месяцев 2025 года, став движущей силой его общего роста:

• Приобретение компанией МХП 92% акций испанского производителя птицы и свинины Uvesa на сумму 270 млн евро.

• Приобретение компанией «Киевстар» сервиса вызова авто и доставки «Уклон» (Uklon) за 155 млн долларов США.

Эти сделки были объявлены в первой половине 2025 года, тогда как в третьем квартале 2025 года не было зафиксировано ни одной сделки, превышающей 100 млн долларов США. Средний размер сделки также оставался на уровне соответствующего периода 2024 года — 34 млн долларов США, что свидетельствует о сохранении уверенности инвесторов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.