M&A рынок в Украине сохраняет стабильные темпы роста в 2025 году (инфографика)
Украинский рынок слияний и поглощений (M&A) демонстрирует устойчивую траекторию роста в течение последних девяти месяцев, несмотря на сохраняющиеся военные и геополитические вызовы.
Согласно недавнему отчету KPMG M&A Radar за 9 месяцев 2025 года, результаты свидетельствуют об усилении волны локальной консолидации на фоне умеренного роста количества сделок и их стоимости, даже несмотря на вызовы военного времени.
Отчет KPMG отмечает, что за первые девять месяцев 2025 года в Украине было зафиксировано 45 сделок на общую раскрытую сумму 806 млн долларов США, что составляет рост объемов сделок на 22% и увеличение стоимости на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Однако ограниченная прозрачность рынка остается характерной чертой украинского M&A-сегмента: лишь 53% сделок имели разглашенные данные о стоимости в 2025 году (для сравнения — 59% в предыдущем году), что свидетельствует о том, что реальный объем рынка может быть выше официально задекларированного.
Основные показатели рынка и ключевые сделки
Две главные сделки составляли 56% от общей раскрытой стоимости рынка в первые девять месяцев 2025 года, став движущей силой его общего роста:
• Приобретение компанией МХП 92% акций испанского производителя птицы и свинины Uvesa на сумму 270 млн евро.
• Приобретение компанией «Киевстар» сервиса вызова авто и доставки «Уклон» (Uklon) за 155 млн долларов США.
Эти сделки были объявлены в первой половине 2025 года, тогда как в третьем квартале 2025 года не было зафиксировано ни одной сделки, превышающей 100 млн долларов США. Средний размер сделки также оставался на уровне соответствующего периода 2024 года — 34 млн долларов США, что свидетельствует о сохранении уверенности инвесторов.
