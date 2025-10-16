Завод Медведчука выставили на продажу (детали) Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Завод Медведчука выставили на продажу (детали)

Завод «Бетонстрой» на Prozorro: начат конкурс по поиску управляющего ведущим производителем строительных материалов на Львовщине.

Об этом сообщает Арма.

Предприятие оснащено современным оборудованием для производства бетона и других строительных смесей, есть ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения, железнодорожный подъездной путь и эстакада с бетонной площадкой.

Среди транспортных средств — бетоновозы, бетононасосы и погрузчики.

Актив является коммерчески привлекательным и не требует дополнительных вложений для возобновления работы.

В состав актива входят:

100% корпоративных прав,

3 объекта недвижимости,

30 транспортных средств,

2 бетонных узла.

АРМА приглашает компании, отвечающие квалификационным требованиям, поучаствовать в открытом конкурсе на управление этим активом.

Предложения принимаются до 18:00 23.10.2025

