Завод Медведчука выставили на продажу (детали)
Завод «Бетонстрой» на Prozorro: начат конкурс по поиску управляющего ведущим производителем строительных материалов на Львовщине.
Об этом сообщает Арма.
Предприятие оснащено современным оборудованием для производства бетона и других строительных смесей, есть ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения, железнодорожный подъездной путь и эстакада с бетонной площадкой.
Среди транспортных средств — бетоновозы, бетононасосы и погрузчики.
Актив является коммерчески привлекательным и не требует дополнительных вложений для возобновления работы.
В состав актива входят:
- 100% корпоративных прав,
- 3 объекта недвижимости,
- 30 транспортных средств,
- 2 бетонных узла.
АРМА приглашает компании, отвечающие квалификационным требованиям, поучаствовать в открытом конкурсе на управление этим активом.
Предложения принимаются до 18:00 23.10.2025
