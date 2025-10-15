0 800 307 555
ру
Дело о застройке парка «Нивки» в Киеве направлено в суд

НАБУ и САП направили в суд дело незаконной передачи части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк «Нивки») в Киеве под застройку, пишет 3m2 .
Как установило следствие, в ноябре 2019 года директор Департамента земельных ресурсов КГГА (на момент разоблачения преступления был заместителем председателя КГГА) получил на рассмотрение проект землеустройства, который де-факто предусматривал застройку части парка «Нивки».
При этом в июле 2019-го тот же проект уже поступал на рассмотрение и был отправлен на доработку, поскольку участок принадлежал природно-заповедному фонду.
Однако чиновник проигнорировал этот факт и, пользуясь ложными сведениями о непринадлежности участка к природно-заповедному фонду, подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета проект решения о его передаче в аренду частной компании для строительства жилищно-офисного комплекса.
Как следствие компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею и понесла около 6,4 млн грн убытков.
2 ноября 2023 НАБУ и САП сообщили действующему заместителю председателя Киевской городской государственной администрации о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
15 ноября 2023 г. о подозрении также сообщили бывшему начальнику отдела экспертизы Департамента земельных ресурсов КГГА и экс-руководителю компании, которая по решению Киевского городского совета получила в аренду под застройку соответствующий земельный участок. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
