ФГИУ проанализировал, кто основные победители аукционов
В течение года через «Земельный банк» аграрии уплатили 1,19 млрд гривен с учетом НДС за пользование государственными сельскохозяйственными землями.
Об этом сообщает Фонд государственного имущества.
С 1 октября 2024 г. заключено 927 соглашений, передано 62 194 га в законное пользование, сообщает фонд.
«Всего поступило предложений от участников — 4539. Высокая конкуренция — в среднем 5 участников на лот. Средняя ставка субаренды — 19,1 тыс. грн за гектар в год с НДС», — говорится в сообщении.
«В общей сложности было выставлено на торги 73,8 тыс. га государственных сельскохозяйственных земель в 19 регионах Украины», — сообщает ФГИУ.⠀
«91,3% победителей аукционов — представители малого и среднего агробизнеса, что свидетельствует о доверии и равном доступе к государственной земле для фермеров и агропредпринимателей со всей страны», — говорится в сообщении.
«За год работы „Земельный банк“ доказал эффективность созданного механизма — государственные сельскохозяйственные земли выходят из тени, приносят стабильные поступления в бюджет, а аграрии получают честный и справедливый доступ к угодьям», — добавили в ФГИУ.
