Швейцария будет вынуждена потратить до $1,6 млрд дополнительно на F-35 из-за пошлин США — Finance.ua

Швейцария столкнется с дополнительными расходами в размере 1,3 млрд швейцарских франков (около $1,6 млрд) на приобретение истребителей F-35A американского производства после того, как не удалось заключить сделку с фиксированной ценой.

Об этом сообщило правительство страны.

Это стало очередным ударом для правительства после того, как США наложили на страну неожиданно высокие пошлины — 39%.

По данным правительства, переговоры между швейцарскими и американскими чиновниками, в том числе министром обороны Мартином Пфистером и его американским коллегой Питом Гегсетом, не смогли убедить США рассмотреть возможность фиксированной цены. По словам правительства, перерасход составит от 650 млн до 1,3 млрд швейцарских франков.

«Переговоры ясно показали, что США не готовы отступить от своей позиции», — говорится в заявлении правительства.

В результате правительство страны вынуждено согласиться на цену за партию продукции, которая соответствует стоимости, согласованной между правительством США и производителем, говорится в сообщении.

В то же время в заявлении подчеркнули, что неблагоприятный результат не заставит правительство немедленно отменить заказ, в то время как Федеральное министерство обороны до конца ноября детально рассмотрит различные варианты, в частности: отвечают ли все еще текущие требования к противовоздушной обороне принципам, на которых базировалась оценка F-35A.

