Швейцария будет вынуждена потратить до $1,6 млрд дополнительно на F-35 из-за пошлин США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария будет вынуждена потратить до $1,6 млрд дополнительно на F-35 из-за пошлин США

Мир
26
Швейцария столкнется с дополнительными расходами в размере 1,3 млрд швейцарских франков (около $1,6 млрд) на приобретение истребителей F-35A американского производства после того, как не удалось заключить сделку с фиксированной ценой.
Об этом сообщило правительство страны.
Это стало очередным ударом для правительства после того, как США наложили на страну неожиданно высокие пошлины — 39%.
По данным правительства, переговоры между швейцарскими и американскими чиновниками, в том числе министром обороны Мартином Пфистером и его американским коллегой Питом Гегсетом, не смогли убедить США рассмотреть возможность фиксированной цены. По словам правительства, перерасход составит от 650 млн до 1,3 млрд швейцарских франков.
Читайте также
«Переговоры ясно показали, что США не готовы отступить от своей позиции», — говорится в заявлении правительства.
В результате правительство страны вынуждено согласиться на цену за партию продукции, которая соответствует стоимости, согласованной между правительством США и производителем, говорится в сообщении.
В то же время в заявлении подчеркнули, что неблагоприятный результат не заставит правительство немедленно отменить заказ, в то время как Федеральное министерство обороны до конца ноября детально рассмотрит различные варианты, в частности: отвечают ли все еще текущие требования к противовоздушной обороне принципам, на которых базировалась оценка F-35A.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems