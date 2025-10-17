Samsung будет экономить заряд путем оптимизации сетевой активности 17.10.2025, 01:14 — Фондовый рынок

Network Battery Saver будет использовать систему Personal Data Intelligence, которая анализирует поведение пользователя с помощью искусственного интеллекта.

Функция автоматически активируется в периоды бездействия, например когда владелец смартфона спит, снижая нагрузку на сетевые модули для продления времени работы устройства.

В исходном коде прошивки One UI 8.5 были найдены три ключевые строки, раскрывающие принцип работы функции:

Экономьте заряд батареи, ограничивая производительность сети, когда устройство не используется, например, во время сна.

Network Battery Saver применяет Personal Data Intelligence для определения подходящих моментов активации, например, когда вы дома или не пользуетесь телефоном. В настройках можно управлять программами, использующими Personal Data Intelligence.

Для включения Network Battery Saver включите Personal Data Intelligence в настройках.

Ожидается, что One UI 8.5 будет построена на базе Android 16 QPR2 и предложит ряд инструментов ИИ, включая отчеты об уведомлениях.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.