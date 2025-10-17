Samsung будет экономить заряд путем оптимизации сетевой активности
Network Battery Saver будет использовать систему Personal Data Intelligence, которая анализирует поведение пользователя с помощью искусственного интеллекта.
Функция автоматически активируется в периоды бездействия, например когда владелец смартфона спит, снижая нагрузку на сетевые модули для продления времени работы устройства.
В исходном коде прошивки One UI 8.5 были найдены три ключевые строки, раскрывающие принцип работы функции:
- Экономьте заряд батареи, ограничивая производительность сети, когда устройство не используется, например, во время сна.
- Network Battery Saver применяет Personal Data Intelligence для определения подходящих моментов активации, например, когда вы дома или не пользуетесь телефоном. В настройках можно управлять программами, использующими Personal Data Intelligence.
- Для включения Network Battery Saver включите Personal Data Intelligence в настройках.
Ожидается, что One UI 8.5 будет построена на базе Android 16 QPR2 и предложит ряд инструментов ИИ, включая отчеты об уведомлениях.
