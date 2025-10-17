Индекс украинских акций на WSE с утра в пятницу подскочил на 5,4% Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в пятницу утром вырос на 5,43% - до 507,91 пункта после объявленной накануне вечером договоренности о скорой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште по итогам их телефонного разговора, тогда как основной индекс биржи снизился на 1,81%.

Согласно данным WSE, с начала дня по состоянию на 12:45 курс акций крупнейшего в стране производителя сахара «Астарта» вырос на 3,45%, Milkiland — на 13,26%, агрохолдингов ИМК, «Агротон» и KSG-Agro — на 5,91%, 4,65% и 2,68% соответственно.

Акции крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float, прибавили 2,47%, Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами — на 17,02%.

На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo взлетел на 10,08%, в то время как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП после небольшого роста в начале торгов затем подешевели на 3,06%.

Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже после нескольких дней роста их курса на ожиданиях встречи в конце недели Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу утром единая динамика отсутствовала: некоторые бумаги подорожали, а некоторые и подешевели в рамках 1,5%.

