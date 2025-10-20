iPhone 17 на 14% превысил по продажам прошлогоднюю модель Сегодня 14:23 — Фондовый рынок

iPhone 17 на 14% превысил по продажам прошлогоднюю модель

Серия iPhone 17 превзошла своего предшественника по ранним продажам в Китае и Соединенных Штатах.

Об этом сообщила в понедельник исследовательская компания Counterpoint.

По данным Counterpoint, более новые модели продались на 14% больше, чем серия iPhone 16, в течение первых 10 дней доступности в двух странах.

Продажи базовой модели iPhone 17 в Китае почти удвоились по сравнению с iPhone 16 за тот же период, добавили в компании, при этом продажи модели выросли на 31% на обоих рынках.

«Базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей, предлагая отличное соотношение цены и качества», — сказал в отчете старший аналитик Мэнмен Чжан.

Читайте также В iPhone 17 нашли первый серьезный недостаток: что произошло

«Лучший чип, улучшенный дисплей, больший базовый объем памяти, обновление селфи-камеры — все это по той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16».

Ранее мы писали , что некоторые владельцы iPhone 17 обратились на форумы поддержки Apple с просьбой о помощи относительно периодических провалов Wi-Fi-соединения. Эти конкретные сообщения относятся только к новому семейству устройств iPhone 17.

Одной общей чертой является то, что Wi-Fi, а иногда и Bluetooth, пропадает, когда iPhone 17 заблокирован или разблокирован.

Некоторые пользователи, сообщающие об этом, говорят, что соединение потом сбрасывается через несколько секунд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.