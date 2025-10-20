iPhone 17 на 14% превысил по продажам прошлогоднюю модель

0 800 307 555
Фондовый рынок
Серия iPhone 17 превзошла своего предшественника по ранним продажам в Китае и Соединенных Штатах.
Об этом сообщила в понедельник исследовательская компания Counterpoint.
По данным Counterpoint, более новые модели продались на 14% больше, чем серия iPhone 16, в течение первых 10 дней доступности в двух странах.
Об этом пишет Reuters.
Продажи базовой модели iPhone 17 в Китае почти удвоились по сравнению с iPhone 16 за тот же период, добавили в компании, при этом продажи модели выросли на 31% на обоих рынках.
«Базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей, предлагая отличное соотношение цены и качества», — сказал в отчете старший аналитик Мэнмен Чжан.
«Лучший чип, улучшенный дисплей, больший базовый объем памяти, обновление селфи-камеры — все это по той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16».
Ранее мы писали, что некоторые владельцы iPhone 17 обратились на форумы поддержки Apple с просьбой о помощи относительно периодических провалов Wi-Fi-соединения. Эти конкретные сообщения относятся только к новому семейству устройств iPhone 17.
Одной общей чертой является то, что Wi-Fi, а иногда и Bluetooth, пропадает, когда iPhone 17 заблокирован или разблокирован.
Некоторые пользователи, сообщающие об этом, говорят, что соединение потом сбрасывается через несколько секунд.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
