Сколько «держится» батарея новых iPhone 17: результаты тестов Сегодня 07:12 — Технологии&Авто

Сколько «держится» батарея новых iPhone 17: результаты тестов

Со стартом продаж iPhone 17 в сети стали появляться все возможные тесты смартфонов. Журналисты Tom’s Guide сообщили , какая у них реальная автономность. Особый интерес вызывает тонкий iPhone Air, получивший батарею всего 3 149 мАч.

Для чистоты эксперимента на всех устройствах была выставлена ​​яркость экрана 150 нит и запущен непрерывный веб-серфинг в сотовых сетях 5G. Результаты оказались следующими:

iPhone 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты;

iPhone 17 Pro — 15 часов 32 минуты;

iPhone 17 — 12 часов 47 минут;

iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.

Ожидаемо, лидером по времени автономной работы стал iPhone 17 Pro Max, который работает почти на 6 часов дольше Air, и на 2,2 часа дольше 17 Pro.

Apple придумала для iPhone Air один лайфхак — к смартфону можно докупить фирменный магнитный пауэрбанк за 99 долларов. С ним устройство работает уже 17 часов и 15 минут. Это чуть меньше, чем 17 Pro Max.

В итоге выбор очевиден: если вам важна максимальная автономность, стоит смотреть на iPhone 17 Pro Max. Тем, кто ценит компактность и воздушность, подойдет iPhone Air, правда, зарядку придется держать под рукой. Базовый iPhone 17 же стал золотой серединой: работает немного дольше Air, оснащен более продвинутыми функциями и камерами, и стоит значительно меньше, чем Pro.

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти не отличаться от iPhone 17. Значительные изменения Apple приберегла уже на 2027 год к 20-летию iPhone.

Тем временем владельцы iPhone массово жалуются на слишком скорую разрядку аккумулятора своих гаджетов после обновления до iOS 26. Некоторые iPhone садятся буквально за несколько часов, пишут в соцсетях.

Apple не стала игнорировать эти жалобы и довольно оперативно опубликовала официальный пресс-релиз с объяснением причин неисправностей. Компания утверждает, что это нормальное явление: после обновления система выполняет фоновую оптимизацию — индексирует файлы, перестраивает данные, адаптирует новые функции — что временно повышает нагрузку на батарею и процессор.

После завершения настройки время автономной работы устройства должно вернуться к нормальным значениям. Но как долго этот процесс будет продолжаться, не упоминается.

Владельцам iPhone, которые все еще «сидят» на iOS 18, специалисты советуют подождать несколько недель до стабильной версии типа 26.0.3, где, по крайней мере, будет устранено большинство недостатков.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.