0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько «держится» батарея новых iPhone 17: результаты тестов

Технологии&Авто
10
Сколько «держится» батарея новых iPhone 17: результаты тестов
Сколько «держится» батарея новых iPhone 17: результаты тестов
Со стартом продаж iPhone 17 в сети стали появляться все возможные тесты смартфонов. Журналисты Tom’s Guide сообщили, какая у них реальная автономность. Особый интерес вызывает тонкий iPhone Air, получивший батарею всего 3 149 мАч.
Для чистоты эксперимента на всех устройствах была выставлена ​​яркость экрана 150 нит и запущен непрерывный веб-серфинг в сотовых сетях 5G. Результаты оказались следующими:
  • iPhone 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты;
  • iPhone 17 Pro — 15 часов 32 минуты;
  • iPhone 17 — 12 часов 47 минут;
  • iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.
Ожидаемо, лидером по времени автономной работы стал iPhone 17 Pro Max, который работает почти на 6 часов дольше Air, и на 2,2 часа дольше 17 Pro.
Apple придумала для iPhone Air один лайфхак — к смартфону можно докупить фирменный магнитный пауэрбанк за 99 долларов. С ним устройство работает уже 17 часов и 15 минут. Это чуть меньше, чем 17 Pro Max.
В итоге выбор очевиден: если вам важна максимальная автономность, стоит смотреть на iPhone 17 Pro Max. Тем, кто ценит компактность и воздушность, подойдет iPhone Air, правда, зарядку придется держать под рукой. Базовый iPhone 17 же стал золотой серединой: работает немного дольше Air, оснащен более продвинутыми функциями и камерами, и стоит значительно меньше, чем Pro.
Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти не отличаться от iPhone 17. Значительные изменения Apple приберегла уже на 2027 год к 20-летию iPhone.
Читайте также
Тем временем владельцы iPhone массово жалуются на слишком скорую разрядку аккумулятора своих гаджетов после обновления до iOS 26. Некоторые iPhone садятся буквально за несколько часов, пишут в соцсетях.
Apple не стала игнорировать эти жалобы и довольно оперативно опубликовала официальный пресс-релиз с объяснением причин неисправностей. Компания утверждает, что это нормальное явление: после обновления система выполняет фоновую оптимизацию — индексирует файлы, перестраивает данные, адаптирует новые функции — что временно повышает нагрузку на батарею и процессор.
После завершения настройки время автономной работы устройства должно вернуться к нормальным значениям. Но как долго этот процесс будет продолжаться, не упоминается.
Владельцам iPhone, которые все еще «сидят» на iOS 18, специалисты советуют подождать несколько недель до стабильной версии типа 26.0.3, где, по крайней мере, будет устранено большинство недостатков.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems