Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать 21.09.2025, 02:16 — Технологии&Авто

Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать

Красота требует жертв, обычно это означает ограничения. Apple пыталась сделать iPhone Air высокотехнологичным, но он многое потерял.

Об этом говорит GSMArena.

Аккумулятор

Сверхтонкий смартфон получил аккумулятор емкостью 3149 мАч — меньше, чем 3692 мАч в более компактном, хоть и более толстом iPhone 17. И гораздо меньше, чем аккумулятор на 4832 мАч у 17 Pro Max (или даже 5088 мАч у модели только с eSIM).

При той же аппаратной и программной платформе это означает меньшее время автоносной работы.

Согласно данным энергетической маркировки ЕС, iPhone Air работает 40 часов в одном заряде, iPhone 17 — 41 час, а Pro Max выдерживает 53 часа.

Меньший аккумулятор также означает более медленную зарядку. Базовый iPhone 17 и 17 Pro Max заряжается до 50% за 20 минут, Air для этого требуется — 30 минут, даже несмотря на меньшую емкость для заполнения.

Интересно, что Apple не пожертвовала поддержкой MagSafe, что, возможно, еще бы уменьшило телефон.

Однако логика кажется очевидной — дополнительные продажи зарядного устройства.

Дисплей и рамка

Диагональ экрана iPhone Air составляет 6,5″ - меньше, чем 6,7″ у iPhone 16 Plus и меньше, чем 6,9″ у 17 Pro Max. Однако дисплей больше, чем 6,3-дюймовый экран iPhone 17 (его предшественники имели 6,1 дюйма).

Кроме того, Air — единственный новый iPhone, до сих пор использующий титановую раму. Даже Pro вернулись к алюминию.

Титан жестче алюминия, а это значит, что он лучше противостоит сгибанию. Но с такой тонкой рамой даже титан мог бы не выдержать, если бы Apple выбрала диагональ 6,7″ или 6,9″.

Samsung также использовала титан для Galaxy S25 Edge, и хотя телефон немного толще (5,8 мм), он имеет более 6,7-дюймовый дисплей.

Основная камера

iPhone Air имеет одну камеру на задней панели. Это, возможно, казалось бы нормальным для более дешевого iPhone серии «e», но не для телефона стоимостью $999. И в комплекте это не самая лучшая основная камера Apple.

Сенсор Air такой же, как и у базовой модели: 1/1,56″, меньше датчика 1/1,28″ в обеих моделях Pro. Размер пикселя составляет 1,0 мкм против 1,22 мкм.

Как следствие, камера ограничивает частоту кадров видео до 4K 60 кадров/с, в то время как Pro могут снимать до 120 кадров/с. Более того, ей не хватает поддержки ProRes, ProRes RAW и Apple Log 2.

Также нет LiDAR: модели Pro используют его для быстрого автофокуса и улучшения портретного режима.

Кроме того, LiDAR используется в некоторых приложениях для повышения точности отслеживания дополненной реальности, 3D-сканирования объектов и т. д.

Телеобъектив

Камера Air имеет 2-кратный зум без потерь, но это максимум. У конкурента Galaxy S25 Edge также нет отдельного телеобъектива, но по крайней мере он имеет основную камеру на 200 МП. Это дает больше шансов сделать хорошее фото после 2-кратного зума.

Вероятно, это просто сегментация рынка — владельцы iPhone 17 Pro Max чувствовали бы себя обделенными, если бы у Air была лучшая основная камера, чем у более дорогого телефона.

Сверхширокоугольная камера

Возможно, не самый популярный модуль, но сверхширокоугольная камера предлагает уникальную перспективу, которую невозможно получить с более узким объективом.

Кроме того, на iPhone она отвечает за качественную макросъемку, которой не хватает iPhone Air.

Процессор

Вроде бы iPhone Air получил процессор A19 Pro, но не самый мощный. Apple традиционно скрывает детали процессоров серии A, однако известно, что GPU Air имеет на одно ядро ​​меньше.

Телефон получил 12 ГБ оперативной памяти, размещённой на чипе, как и старшие модели. Поэтому, вероятно, речь идет о модифицированном процессоре более дорогой версии.

Порт USB 3.0

Большинство людей используют USB-C на iPhone только для подзарядки.

Однако модели iPhone 17 Pro способны сохранять видео ProRes со скоростью до 4K 120 кадров/с на внешний накопитель с использованием USB 3.0. Вероятно, ограничение USB 2.0 связано с отсутствием возможностей камеры, описанных выше.

Стереодинамики

Apple iPhone Air имеет один динамик — встроенный в верхнюю часть.

В тонкой нижней части динамика нет, возможно из-за нехватки места или его сохранения для большего аккумулятора.

Возврат бамперов и антенна

Бамперы были необходимы, когда Apple не могла должным образом изолировать антенны на iPhone 4. Мем «вы не так его держите» возник из-за того, что рука пользователя могла значительно ухудшить сигнал.

Это исправили в следующем поколении, но теперь бамперы вернулись. без тестов трудно сказать, связано ли это с антенной

Фирменный iPhone Air Bumper «изготовлен из усиленного поликарбоната для дополнительной защиты краев».

Кажется, Apple также волнуется по поводу устойчивости своего сверхтонкого телефона к падениям, но это не исключает предыдущую догадку.

