Google DeepMind заявляет об «историческом» прорыве ИИ в решении задач

Версия модели Gemini 2.5 от Google DeepMind смогла решить сложную задачу из реального мира, с которой не справились люди-программисты. Это сделало ее первой моделью ИИ, получившей золотую медаль на международном соревновании по программированию, которое прошло в этом месяце в Азербайджане.

Об этом сообщает The Guardian.

Google DeepMind сравнила этот шаг с победой компьютера Deep Blue над Гарри Каспаровым в шахматах в 1997 году и триумфом ИИ над чемпионом мира по Го в 2016-м.

В соревновании модель менее чем за пол часа смогла просчитать бесконечное количество вариантов, чтобы провести жидкость через систему трубопроводов в несколько взаимосвязанных резервуаров и сделать это максимально быстро. Ни одна из человеческих команд, даже топовые участники из университетов Китая и Японии, не справилась с задачей.

ИИ провалил 2 из 12 задач, однако по общему результату занял второе место среди 139 сильнейших студенческих программистов мира. Google назвала это «историческим моментом на пути к AGI (искусственному общему интеллекту)».

«Для меня это момент, эквивалентный Deep Blue в шахматах и ​​AlphaGo в Го. И даже больше, ведь речь идет о реальных задачах, а не только о замкнутой среде вроде игр. Именно поэтому я считаю, что этот прорыв может трансформировать многие научные и инженерные дисциплины», — сказал Квок Ле, вице-президент Google DeepMind, упомянув, в часности, разработку лекарств и микрочипов.

Модель универсальна, но ее специально тренировали для очень сложных задач по кодированию, математике и логике. По словам Google, она показала уровень «топ-20 программиста мира».

Компания отметила: «Решение сложных задач на таких соревнованиях требует глубокого абстрактного мышления, креативности, способности синтезировать новые решения для задач, которые никогда раньше не видел, и настоящего искрометного интеллекта».

Не все эксперты разделяют эйфорию. Профессор Стюарт Рассел (Университет Калифорнии, Беркли) заявил, что «заявления об эпохальном характере кажутся преувеличенными». По его мнению, победа Deep Blue в шахматах оказала «нулевое влияние на прикладной мир ИИ», хотя успех на ICPC (Международная студенческая олимпиада по программированию) значим, ведь код должен был реально работать на тестах.

Майкл Вулдридж, профессор Оксфордского университета, признал достижение впечатляющим, но усомнился, насколько большие вычислительные ресурсы потребовались. Google лишь подтвердила, что они значительно превышают возможности среднего пользователя, подписанного на сервис Google AI Ultra за $250 в месяц.

Директор ICPC доктор Билл Поучер заявил: «Успех Gemini на этом уровне — ключевой момент в определении стандартов и инструментов ИИ для следующего поколения».

