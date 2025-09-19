Италия приняла закон о регулировании ИИ Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Италия приняла закон о регулировании ИИ

Италия стала первой страной Европейского Союза, принявшей комплексные правила регулирования ИИ, соответствующие закону ЕС об искусственном интеллекте — итальянский парламент одобрил соответствующий закон.

Об этом пишет Reuters.

Правительство Италии выступило инициатором принятия этого закона. Там заявили, что закон устанавливает такие принципы, как ориентированность на человека, прозрачность и безопасность использования ИИ, а также подчеркивает важность инноваций, кибербезопасности и защиты частной жизни.

Закон вводит межотраслевые правила, охватывающие здравоохранение, труд, государственное управление, правосудие, образование и спорт, требуя прослеживаемости и человеческого контроля за решениями ИИ.

Он также ограничивает доступ к искусственному интеллекту для детей до 14 лет согласием родителей.

«Этот (закон) возвращает инновации в сферу общественных интересов, направляя ИИ на рост, права и полную защиту граждан», — сказал замминистра по цифровой трансформации Алессио Бутти.

Правительство назначило Агентство цифровой Италии и Нацагентство по кибербезопасности органами по развитию ИИ, в то время как надзорные органы, включая банк Италии и регулятор рынка Consob, сохраняют свои полномочия.

Новые уголовные положения направлены на незаконное распространение контента, созданного с помощью ИИ, такого как дипфейки, что наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет, если это наносит ущерб.

Также незаконное использование ИИ приведет к более суровым наказаниям за такие преступления, как кража личных данных и мошенничество.

Закон позволяет выделить до 1 миллиарда евро из государственного венчурного фонда для инвестиций в акционерный капитал малых и средних предприятий и крупных компаний, работающих в сферах ИИ, кибербезопасности, квантовых технологий и телекоммуникаций.

