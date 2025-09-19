Импорт электромобилей удвоился: в августе в Украину ввезено более 9 тысяч автомобилей — Таможенная служба Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

Импорт электромобилей удвоился: в августе в Украину ввезено более 9 тысяч автомобилей — Таможенная служба

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: в августе 2025 года на территорию нашего государства было ввезено 9274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (4146 авто).

Об этом пишет Государственная Таможенная служба.

Согласно данным таможенной статистики, 1997 импортированных электромобилей были новыми, еще 7277 — завезены со вторичного рынка. Это демонстрирует стабильный спрос как на более дешевые уже бывшие в употреблении автомобили, так и на новые электрокары с нулевым пробегом.

Общая таможенная стоимость электромобилей, ввезенных в Украину в августе, составила почти 8,1 млрд грн, тогда как в августе 2024 года этот показатель был на уровне 3,8 млрд грн.

При импорте этих авто в прошлом месяце государственный бюджет получил всего 31,9 млн грн (в августе 2024 года — 12,6 млн грн).

При этом объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей при импорте электромобилей в августе этого года составил более 1,6 млрд грн, что более чем вдвое превышает уровень прошлого года (0,78 млрд грн).

