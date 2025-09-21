ТОП-5 очень надежных недорогих автомобилей с пробегом 21.09.2025, 01:10 — Технологии&Авто

ТОП-5 очень надежных недорогих автомобилей с пробегом

Покупая автомобиль, многие водители надеются на то, что он сможет проехать несколько сотен тысяч километров без серьезных поломок. Однако найти такую ​​модель не так-то просто, особенно в бюджетном сегменте.

GoBankingRates назвали пять недорогих автомобилей с пробегом, которые способны проехать более 300 тыс. километров. Это очень надежные модели, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 20 тысяч долларов.

5 очень надежных недорогих автомобилей с пробегом

Honda Civic

Автомобильный эксперт из AutoInsurance.org Мелани Муссон рассказала, что Honda Civic является отличным автомобилем. По ее словам, эта модель была создана, чтобы служить долго.

«Одна из причин, по которой Civic так хорошо сохраняет свою стоимость, является то, что он служит дольше, чем многие другие автомобили. Он требует только планового технического обслуживания», — заявила эксперт.

Муссон порекомендовала обратить внимание на Honda Civic 2018 или 2019 годов выпуска.

Honda Accord

Honda Accord является более премиальной моделью по сравнению с Civic. Однако она не требует высоких затрат на обслуживание, отметил руководитель отдела создания контента в NX Automotive Transport Карл Родригес.

Эксперт рекомендует выбрать Honda Accord 2013 года выпуска. По его словам, эта модель не кажется устаревшей, а ее цена радует.

Subaru Forester

Мелани Мусон также рекомендует обратить внимание на Subaru Forester. Она подчеркнула, что этот кроссовер редко выходит из строя.

«Водителям, которым нужен недорогой автомобиль с полным приводом, который прослужит им долгие годы, следует обратить внимание на Forester», — сказала эксперт.

Toyota RAV4

По словам Муссон, Toyota RAV4 является очень надежным кроссовером, который при условии регулярного технического обслуживания способен проехать сотни тысяч километров.

Также эксперт похвалила эту модель за высокую безопасность и низкий расход топлива.

Она посоветовала обратить внимание на Toyota RAV4 2017 и 2018 годов выпуска.

Mazda6

Карл Родригес заявил, что еще одним отличным выбором может стать Mazda6. Он поделился, что этот автомобиль предлагает отличные характеристики и стильный дизайн.

Также Родригес отметил, что Mazda6 достаточно прост в обслуживании.

