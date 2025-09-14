0 800 307 555
В 2026 году выпустят электрический кроссовер Škoda Epiq (фото)

Технологии&Авто
1
Чешский автопроизводитель Škoda Auto представил новую концепцию будущего электрического автомобиля Epiq.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Компания Škoda представила так называемый шоу-кар Epiq — концептуальную модель компактного кроссовера, который в будущем может стать самым маленьким электромобилем бренда.
Этот небольшой кроссовер должен поступить в производство в следующем году.
Ожидается, что у автомобиля длиной 4,1 м запас хода будет до 425 км, а цена составит около 25 000 евро, или около 612 000 чешских крон.
Пятиместный автомобиль будет иметь багажное отделение объемом 475 литров.
Модель станет первой, где будет использована новая концепция дизайна, которую автопроизводитель планирует применять в будущем.
Базовая цена должна быть сопоставима с ценой Škoda Kamiq — аналога с двигателем внутреннего сгорания.
Epiq будет производиться на заводе Volkswagen Navarra в Испании в рамках совместного проекта брендов Škoda, Cupra и Volkswagen.
Мировая премьера серийной версии Škoda Epiq запланирована на середину 2026 года.
По материалам:
Укрінформ
Авто
