Toyota отзывает почти 600 тыс. авто в США из-за сбоя приборной панели

Компания Toyota объявила об отзыве 591 377 автомобилей в США из-за неисправности в работе приборной панели.

Об этом сообщает Reuters.

Сбой может привести к тому, что при запуске авто не отображаются критически важные показатели.

В частности, речь идет об индикаторах скорости, системах торможения и давления в шинах, что повышает риск аварии и травмирования.

Проблема включает ряд популярных моделей, среди которых Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Причиной является ошибка в программном обеспечении приборной панели, которая проявляется при запуске двигателя.

Напомним, в июле компания Toyota Motor Corp. обновила рекорд по производству и продажам автомобилей, продлив успешную серию уже седьмой месяц подряд. Спрос в США и Китае остается высоким, несмотря на торговые противоречия в мире.

2025 год стал для Toyota особенно удачным из-за высокого спроса на гибридные авто и спешку покупателей приобрести машины до введения пошлин администрацией Дональда Трампа.

