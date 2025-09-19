0 800 307 555
Toyota отзывает почти 600 тыс. авто в США из-за сбоя приборной панели

Технологии&Авто
Компания Toyota объявила об отзыве 591 377 автомобилей в США из-за неисправности в работе приборной панели.
Об этом сообщает Reuters.
Сбой может привести к тому, что при запуске авто не отображаются критически важные показатели.
В частности, речь идет об индикаторах скорости, системах торможения и давления в шинах, что повышает риск аварии и травмирования.
Проблема включает ряд популярных моделей, среди которых Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Причиной является ошибка в программном обеспечении приборной панели, которая проявляется при запуске двигателя.
Напомним, в июле компания Toyota Motor Corp. обновила рекорд по производству и продажам автомобилей, продлив успешную серию уже седьмой месяц подряд. Спрос в США и Китае остается высоким, несмотря на торговые противоречия в мире.
2025 год стал для Toyota особенно удачным из-за высокого спроса на гибридные авто и спешку покупателей приобрести машины до введения пошлин администрацией Дональда Трампа.
По материалам:
Mind
