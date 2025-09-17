0 800 307 555
ру
Toyota представила оригинальный электробус с автопилотом (фото)

Toyota представила оригинальный электробус с автопилотом (фото)
В Токио дебютировал электрический микроавтобус Toyota e-Palette. Оригинальная городская модель с футуристическим дизайном получит автопилот и камеру вместо зеркал.
Новая Toyota e-Palette в скором времени поступит в продажу по цене 29 миллионов иен ($197 000), сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Электробус Toyota e-Palette — небольшая модель, которая может использоваться в качестве маршрутного такси. Он отличается футуристическим дизайном с большой площадью остекления. Для удобства посадки и высадки установлены раздвижные двери и раскладной пандус.
Габариты Toyota e-Palette 2026:
  • длина — 4950 мм;
  • ширина — 2080 мм;
  • высота — 2650 мм;
  • масса — 2950 кг.
Салон рассчитан на 16 пассажиров, 7 из которых — сидячие. На водительском месте установили руль-штурвал и пять экранов (два из них — для заменяющих зеркала камер), есть мониторы и для пассажиров. Сейчас новая Toyota e-Palette оснащена системой полуавтономного движения, однако вскоре для нее будет готов полноценный автопилот.
Электромобиль Toyota e-Palette оснащен 204-сильным мотором и способен развить 80 км/ч. Батарея на 72,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 250 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 40 минут.
Также электробус оснастили системой управления по проводам (steer by wire), благодаря которой диаметр разворота составляет всего 13 м. Есть и двунаправленная зарядка — новая Toyota может питать электроприборы.
Фокус
Payment systems