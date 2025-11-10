Новый ИИ сканирует лицо, чтобы подсказать компаниям, стоит ли нанимать вас на работу Вчера 23:50 — Технологии&Авто

Новый ИИ сканирует лицо, чтобы подсказать компаниям, стоит ли нанимать вас на работу

Ученые из Пенсильванского университета разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая, по их словам, способна определять личностные черты и даже прогнозировать карьерный успех человека по чертам его лица. Эта разработка вызвала дискуссии об этичности и потенциальной дискриминации, ведь вскоре компании могут начать оценивать кандидатов только по их внешности.

Как ИИ может оценивать людей по чертам лица

В основе новой противоречивой разработки лежит исследование, опирающееся на предыдущие научные труды, изучавшие связь между чертами лица и личностью человека. Команда из Пенсильванского университета утверждает, что их система искусственного интеллекта может с высокой точностью прогнозировать важные характеристики человека, анализируя его фотографию. К таким характеристикам относятся надежность и уважение, непосредственно связанные с финансовым успехом, пишет Futurism.

Для обучения модели исследователи использовали обширную базу данных, состоявшую из 96 тысяч фотографий выпускников MBA, взятых из их профилей в LinkedIn. Искусственный интеллект был настроен на выявление пяти ключевых «мягких навыков»: открытости, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и невротизма. После этого команда ученых сравнила результаты анализа ИИ с реальными достижениями этих выпускников.

Результаты показали наличие корреляции между чертами лица, определившими алгоритм, и успехами на рынке труда. К примеру, экстраверсия оказалась сильнейшим положительным фактором, указывающим на высокую заработную плату, говорится в исследовании на страницах SSRN. Это означает, что методы машинного обучения могут находить связи между внешностью человека и его реальными успехами.

Последствия могут быть ужасными

Сама идея о том, что алгоритм может решать, получите ли вы работу, банковский кредит или автомобиль в аренду, только на основе вашего лица, выглядит очень тревожной. Только представьте себе: вы приходите на собеседование, но вам отказывают еще до того, как вы произнесли первое слово или показали резюме, потому что в приемной отдела кадров стоят камеры, которые анализируют кандидатов и сразу же отказывают тем, кто не подпадает под анализ алгоритма.

Как отмечают эксперты, в современном мире, где финансовый успех стоит на первом месте, корпорации будут иметь сильную мотивацию для внедрения таких технологий. Это может обернуться нарушением закона и дискриминацией по признакам внешности или другим защищенным категориям.

Подобные технологии уже используются в реальном мире:

в США некоторые штаты применяют программное обеспечение с искусственным интеллектом для проверки водительских удостоверений, что иногда приводит к катастрофическим последствиям для людей с особенностями внешности;

в Великобритании полиция недавно объявила о рекордном количестве задержаний благодаря системе распознавания лиц. Проблема в том, что уровень ложных срабатываний составляет 0,5%, что является достаточно высоким показателем, отмечает The Economist.

Авторы исследования предполагают, что широкое внедрение технологии распознавания лиц в будущем может побуждать людей менять свои фотографии с помощью программ или даже прибегать к косметическим операциям, чтобы «обмануть» систему. А некоторые лица вообще не смогут знать нормальную работу, потому что ИИ по тем или иным причинам ошибочно будет считать человека ненадежным.

Пока рано говорить, решатся ли технологические компании внедрить эту разработку в реальной жизни, но учитывая тенденции последних лет, такой сценарий не выглядит невозможным.

