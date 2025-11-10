10 самых популярных автомобилей в Европе (инфографика) Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Renault Clio стал самым популярным автомобилем Европы в 2025 году, обойдя Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Focus2Move.

По итогам периода с начала года по сентябрь, Renault Clio поднялся на одну строчку в рейтинге, показав прирост продаж на 6,7%. В то же время спрос на Dacia Sandero снизился на 7,1%, тогда как продажи Volkswagen T-Roc выросли на 9%.

В десятку самых продаваемых моделей также вошла российская lada granta — она занимает седьмую позицию, несмотря на падение продаж на 3,8%. Десятку лидеров замыкает компактная модель Citroen C3.

ТОП-10 самых популярных моделей в Европе

Renault Clio (+6,7%); Dacia Sandero (-7,1%); Volkswagen T-Roc (+9%); Volkswagen Golf (-14,1%); Dacia Duster (+2,5%); Volkswagen Tiguan (-0,2%); Lada Granta (-3,8%); Opel Corsa (+8,1%); Toyota Yaris (-13,2%); Citroen C3 (-6,5%).

Ранее мы сообщали , что согласно данным JATО за август, в десятку самых популярных автомобилей в Европе вошли:

Volkswagen T-Roc — 14693 ед.; Dacia Sandero — 13834 ед.; Toyota Yaris Cross — 12201; Volkswagen Tiguan — 12094; Renault Clio — 12091; Hyundai Tucson — 11350; Dacia Duster — 9813; Toyota Yaris — 9666; Opel Corsa — 9585; Volkswagen Golf — 9444.

