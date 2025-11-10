10 самых популярных автомобилей в Европе (инфографика)
Renault Clio стал самым популярным автомобилем Европы в 2025 году, обойдя Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc.
Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Focus2Move.
По итогам периода с начала года по сентябрь, Renault Clio поднялся на одну строчку в рейтинге, показав прирост продаж на 6,7%. В то же время спрос на Dacia Sandero снизился на 7,1%, тогда как продажи Volkswagen T-Roc выросли на 9%.
В десятку самых продаваемых моделей также вошла российская lada granta — она занимает седьмую позицию, несмотря на падение продаж на 3,8%. Десятку лидеров замыкает компактная модель Citroen C3.
ТОП-10 самых популярных моделей в Европе
- Renault Clio (+6,7%);
- Dacia Sandero (-7,1%);
- Volkswagen T-Roc (+9%);
- Volkswagen Golf (-14,1%);
- Dacia Duster (+2,5%);
- Volkswagen Tiguan (-0,2%);
- Lada Granta (-3,8%);
- Opel Corsa (+8,1%);
- Toyota Yaris (-13,2%);
- Citroen C3 (-6,5%).
Ранее мы сообщали, что согласно данным JATО за август, в десятку самых популярных автомобилей в Европе вошли:
- Volkswagen T-Roc — 14693 ед.;
- Dacia Sandero — 13834 ед.;
- Toyota Yaris Cross — 12201;
- Volkswagen Tiguan — 12094;
- Renault Clio — 12091;
- Hyundai Tucson — 11350;
- Dacia Duster — 9813;
- Toyota Yaris — 9666;
- Opel Corsa — 9585;
- Volkswagen Golf — 9444.
