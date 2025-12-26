0 800 307 555
Какой электромобиль является самым эффективным в США
Многие считают, что Tesla производит самый эффективный продающийся в США электромобиль, однако это не так.
Несмотря на то, что Tesla Model Y в 2026 году достигла похвального показателя, именно Lucid Air в 2025 году возглавил список EPA (Агентство по охране окружающей среды США. — Ред.) как самый эффективный серийный автомобиль, пишет Jalopnik.
Lucid Air является вариантом Pure с задним приводом и 48-сантиметровыми колесами, в то время как наиболее эффективной Tesla по версии EPA была Model Y Standard с 45-сантиметровыми дисками и задним приводом. Поэтому увеличение размера колес Luicid снижает рейтинги EPA, хоть и незначительно.
«Полноприводные Tesla отстают, причем Model Y претерпела значительное падение, продемонстрировав лишь 117 MPGe (показатель эффективности энергопотребления для электромобилей и гибридов. — Ред.) в комбинированном цикле, тогда как Model 3 Long Range продемонстрировала 128 MPGe, что делает ее наиболее эффективной полноприводной Tesla, согласно последним оценкам EPA на 2025 год», — добавили в Jalopnik.
По словам экспертов, значительная часть прироста эффективности может быть связана с внутренней, вертикально интегрированной философией развития Lucid.
«Все, от аккумулятора и двигателей до программного обеспечения, разработано Lucid, что дает компании явное преимущество над конкурентами-производителями электромобилей, когда речь идет об оптимизации всего комплекса», — отмечают в материале.
В то же время специалисты называют двигатель инженерным чудом, легким, компактным и мощным, при этом очень эффективным.
«Особое внимание было уделено также снижению веса: в Air используется алюминиевая рама, а аккумуляторы размещены в легком композите из эпоксидной смолы и стекловолокна, что обеспечивает снижение веса, а также улучшенную тепло- и коррозионную стойкость», — пояснили в Jalopnik.
УНІАН
multi app
