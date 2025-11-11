Будущий Apple iPhone получит подэкранную камеру — инсайдеры
Apple постепенно приближается к своему радикальному редизайну за последнее десятилетие — полноэкранному iPhone без вырезов.
По последним слухам, компания планирует перенести все фронтальные компоненты, включая камеру и систему Face ID, под дисплей. Такая технология, по прогнозам, дебютирует в юбилейном iPhone 20, который выйдет в 2027 году.
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple готовит для моделей 2027 года фронтальную камеру, полностью интегрированную под OLED-панель. Это станет логичным продолжением изменений, которые начнутся с iPhone 18 в 2026 году. В это время, по слухам, Apple перейдет на дизайн с маленьким круглым вырезом и прозрачной задней крышкой.
Ранее один и тот же источник заявлял, что компания перенесет и все элементы системы TrueDepth для Face ID под дисплей, создав смартфон с абсолютно полноэкранной передней панелью.
«Apple планирует выпустить фронтальную камеру под дисплеем на своих смартфонах в 2027 году, и, надеемся, устройства Android смогут запустить аналогичные функции примерно в то же время, совмещая 3D-распознавание лица под дисплеем с камерой под дисплеем», — пишет Digital Chat Station.
Читайте также
2027 год для Apple особенный: именно тогда исполнится 20 лет с момента, когда Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году. В 2017-м Apple уже отметила 10-летие моделью iPhone X, так что логично, что следующий юбилей получит не просто новый дизайн, но и новое название. По данным аналитиков, компания пропустит номер «19» и представит серию iPhone 20, чтобы подчеркнуть 20-летие бренда. Ожидается, что в 2027 году Apple выпустит сразу шесть моделей юбилейного поколения.
Однако не все эксперты соглашаются, что Apple сможет столь быстро внедрить полноэкранный дизайн. Основатель Display Supply Chain Consultants Росс Янг, известный своей точной аналитикой по отношению к дисплеям, считает, что Apple реализует эту идею в три этапа, а iPhone с дисплеем полностью без вырезов появится только в 2030 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Персональный доктор от ИИ: OpenAI планирует запустить помощника для здоровья
Mercedes-AMG останется без громких моторов из-за новых норм шума
Маск показал обновленный Semi и раскрыл дату старта производства
Медосмотры водителей следует проводить раз в пять лет — врач
Электромобилю быть? Bentley рассказал о новых моделях
Будущий Apple iPhone получит подэкранную камеру — инсайдеры