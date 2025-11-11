Медосмотры водителей следует проводить раз в пять лет — врач Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Врачи предлагают ввести в Украине обязательные медицинские осмотры водителей, по меньшей мере, раз в пять лет. Из-за полномасштабной войны многие украинцы находятся в состоянии хронического стресса, что снижает концентрацию и внимательность за рулем. Медосмотры следует проводить не только профессиональным водителям, но и всем, кто управляет автотранспортом.

Такое мнение на круглом столе в Укринформе, посвященном Неделе безопасности дорожного движения, высказал главный врач Института травматологии и ортопедии НАМН Роман Деркач.

«Население Украины находится под огромным давлением. Люди не спят ночью, днем ​​постоянно мониторят новости, нет ли тревоги. Все это очень усиливает нагрузку на центральную нервную систему, от которой зависит работа всего организма. Поэтому прогрессируют хронические заболевания. Мы должны понимать, что без регулярных медицинских осмотров водителей мы не понимаем, в каком они состоянии. Поэтому предложение — на время военного положения сделать осмотры всех водителей, а не только профессиональных, чаще, чем раз в 5 лет», — сказал Деркач.

Он также отметил необходимость разработать четкие алгоритмы допуска к управлению транспортом после оперативных вмешательств.

«На сегодняшний день не существует четких критериев, когда можно садиться за руль после аппендэктомии, эндопротезирования или операций на голове. Я лично вижу, когда пациенты, выходя из моего медучреждения после операции на руке или ноге, садятся за руль. На сегодняшний день мы имеем ЕСЗ, единый доступ ко всем манипуляциям, которые проводят населению Украины, и который проводит население. И это второй вопрос, которые тоже требует обсуждения и определения, — имеет ли право пациент садиться за руль после проведения манипуляций, операций», — отметил Деркач.

Ранее мы сообщали , что недавно в Евросоюзе начали действовать новые правила для водителей — был повышен возрастной предел для пожилых водителей.

Пожилые водители должны будут проходить обследование каждые 5 лет, чтобы сохранить свои водительские права.

Новые правила повышают возраст, в котором может быть аннулировано водительское удостоверение, с 50 до 65 лет.

